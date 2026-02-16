ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παυλίδης: «Θα με σκότωνε ο Μουρίνιο αν αποκάλυπτα την τακτική μας για Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε για το ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, αστειευόμενος πως αν αποκαλύψει τα πλάνα στους δημοσιογράφους, ο Ζοσέ Μουρίνιο θα τον... σκοτώσει.

Μετά από περίπου δυο εβδομάδες Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης ξανασυναντιούνται για τα playoffs του Champions League. Σε εκείνο το ματς, οι Πορτογάλοι είχαν επικρατήσει με 4-2 της βασίλισσας, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακά τους Τρουμπίν και τερμάτισαν στην 24άδα της League Phase.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε ενόψει του αγώνα, με τους Πορτογάλους δημοσιογράφους να προσπαθούν να αλιεύσουν κάποιες πληροφορίες για τα πλάνα της Μπενφίκα, με τον Έλληνα επιθετικό να αστειεύεται και να αναφέρει πως αν πει το οτιδήποτε ο Ζοσέ Μουρίνιο θα τον σκοτώσει.

«Ήταν απίστευτο, νομίζω ότι μπορείτε να δείτε τις αντιδράσεις μας στα βίντεο. Ήταν ένα πολύ ωραίο συναίσθημα. Ήμουν πολύ χαρούμενος για τον Τρουμπίν, ήταν το πιο σημαντικό γκολ της καριέρας του (γέλια). Πανηγύρισα το γκολ του περισσότερο από το δικό μου», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον αν θεωρεί τον Κουρτουά τον κορυφαίο τερματοφύλακα στον κόσμο:

«Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, αλλά σίγουρα είναι μέσα στους δυο ή τρεις κορυφαίους. Είναι ένας σπουδαίος τερματοφύλακας, γι’ αυτό βρίσκεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμάμαι έναν τελικό Champions League όπου βοήθησε πολύ τη Ρεάλ. Παραλίγο να αποκρούσει το πέναλτί μου. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις απέναντί του, η εστία φαίνεται μικρή πίσω του».

Οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι στη συνέχεια προσπάθησαν να πάρουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα πλάνα του Μουρίνιο για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω την τακτική μας. Ο προπονητής έχει ιδέες για το τι θέλει να κάνει. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουμε πολλά, αλλά αύριο θα έχουμε και άλλα πράγματα να δείξουμε. Δεν μπορώ να πω την τακτική μας, ο προπονητής θα με σκότωνε».

sport-fm.gr 

