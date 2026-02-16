Παραιτήθηκε από την ΕΟΚ ο Διαμαντίδης

Την παραίτησή του από την ΕΟΚ υπέβαλε ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Ο άλλοτε θρύλος του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την Ομοσπονδία, αποχωρώντας από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΟΚ -μια απόφαση που, όπως φαίνεται, είχε ληφθεί εδώ και ημέρες και για την οποία ήταν ενήμερη και η άλλη πλευρά.

Ο Διαμαντίδης βρισκόταν στην ΕΟΚ από το 2022, έχοντας ρόλο συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στις Εθνικές ομάδες κάτω των 18 ετών.

sport-fm.gr