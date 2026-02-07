Γ’ Κατηγορία: Στο «Χ» τα ντέρμπι της πρώτης τετράδας

Στη Δερύνεια η αήττητη Αναγέννηση αναδείχτηκε ισόπαλη 0-0 με τον Εθνικό Άσσιας και στα Πολεμίδια η ΑΕΠ με τον Ερμή Αραδίππου έμειναν επίσης στο 0-0.

Στις άλλες σημερινές αναμετρήσεις είχαμε Ασπίς Πύλας - ΑΕΝ 2-1 και Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Κέδρος 1-2.

Η βαθμολογία: Αναγέννηση 46, ΑΕΠ Πολεμιδιών 42, Ερμής 40, Εθνικός Άσσιας 36, Κέδρος 35, Ασπίς Πύλας 25, ΑΕΝ 24 και Ανόρθωση Μουτταγιάκας 22 βαθμούς.

Για το δεύτερο όμιλο σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΑΠΟΝΑ - Ομόνοια Ψευδά 0-2

Κούρης Ερήμης - Άτλας Αγλαντζιάς 3-0

ΠΟ Ορμήδειας - ΘΟΪ Λακατάμιας 1-2

Οθέλλος Αθηαίνου - FC Λειβάδια 2-0

Η βαθμολογία: ΠΟ Ορμήδειας 26, Οθέλλος Αθηαίνου 24, FC Λειβάδια 21, Ομόνοια Ψευδά 20, ΘΟΪ Λακατάμιας 20, Άτλας Αγλαντζιάς 18, Κούρης Ερήμης 17 και ΑΠΟΝΑ 0 βαθμούς.