Γ’ Κατηγορία: Στο «Χ» τα ντέρμπι της πρώτης τετράδας
Ισόπαλα τελείωσαν τα σημερινά ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής για τη δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.
Στη Δερύνεια η αήττητη Αναγέννηση αναδείχτηκε ισόπαλη 0-0 με τον Εθνικό Άσσιας και στα Πολεμίδια η ΑΕΠ με τον Ερμή Αραδίππου έμειναν επίσης στο 0-0.
Στις άλλες σημερινές αναμετρήσεις είχαμε Ασπίς Πύλας - ΑΕΝ 2-1 και Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Κέδρος 1-2.
Η βαθμολογία: Αναγέννηση 46, ΑΕΠ Πολεμιδιών 42, Ερμής 40, Εθνικός Άσσιας 36, Κέδρος 35, Ασπίς Πύλας 25, ΑΕΝ 24 και Ανόρθωση Μουτταγιάκας 22 βαθμούς.
Για το δεύτερο όμιλο σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΑΠΟΝΑ - Ομόνοια Ψευδά 0-2
Κούρης Ερήμης - Άτλας Αγλαντζιάς 3-0
ΠΟ Ορμήδειας - ΘΟΪ Λακατάμιας 1-2
Οθέλλος Αθηαίνου - FC Λειβάδια 2-0
Η βαθμολογία: ΠΟ Ορμήδειας 26, Οθέλλος Αθηαίνου 24, FC Λειβάδια 21, Ομόνοια Ψευδά 20, ΘΟΪ Λακατάμιας 20, Άτλας Αγλαντζιάς 18, Κούρης Ερήμης 17 και ΑΠΟΝΑ 0 βαθμούς.