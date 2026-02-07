ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέφυγε κι άλλο η Νέα Σαλαμίνα, δυναμικά στο κόλπο ανόδου η Δόξα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξέφυγε κι άλλο η Νέα Σαλαμίνα, δυναμικά στο κόλπο ανόδου η Δόξα

Το σκηνικό στη Β' κατηγορία μετά τους αγώνες του Σαββάτου (07/02)

Άλλη μία απόδειξη ότι φέτος στο πρωτάθλημα β’ κατηγορίας είναι ασυναγώνιστη έδωσε η Νέα Σαλαμίνα, η οποία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της β΄ φάσης, νίκησε στο ντέρμπι του α’ ομίλου την Ομόνοια 29Μ με 2-1 και ξέφυγε κι άλλο στη βαθμολογία.

Οι ερυθρόλευκοι αύξησαν τη διαφορά τους από τη δεύτερη θέση, καθώς φθάνοντας στους 53 βαθμούς, 18 μπροστά από την ΠΑΕΕΚ, η οποία την ίδια ώρα ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από την Δόξα, η οποία παραμένει γερά στο κόλπο της πρόκρισης. Η ομάδα της Κατωκοπιάς με 31 βαθμούς ισοβαθμεί με την Ομόνοια 29η Μαΐου.

Στην τρίτη θέση ανέβηκε η Καρμιώτισσα που πήρε διπλό με 3-1 επί της ΜΕΑΠ.  

 Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (15:00), οπότε θα παίξουν Αγία Νάπα - ΑΣΙΛ.

Η βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 53, ΠΑΕΕΚ 35, Καρμιώτισσα 32, Δόξα 31, Ομόνοια 29Μ 31, Αγία Νάπα 30, ΑΣΙΛ 26, ΜΕΑΠ 21.

---

Για τον β’ όμιλο σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Αχ./Ονήσιλος-Εθνικός Λατσιών 1-1

Διγενής Μόρφου-Σπάρτακος 1-5

ΑΠΕΑ Ακρ.-Χαλκάνορας 0-1

Την Κυριακή θα γίνει το ματς ΑΕΖ-Ηρακλής.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου: Σπάρτακος 26, Διγενής Μόρφου 25, Χαλκάνορας 24, ΑΠΕΑ Ακρ. 22, Ηρακλής Γερ. 18, Εθνικός Λατσιών 16, ΑΕΖ 13, Αχ./Ονήσιλος 6.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tα σημαντικά για τον Φερέιρα και το «300% με τον ΑΠΟΕΛ» του Μαρκόσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δοκάρι, κόκκινη σε 10' και δυο γκολ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς Ροντρίγκες και Λέουεβενμπεργκ ο Απόλλωνας κόντρα στον Ολυμπιακό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η επιβεβαίωση του ΑΠΟΕΛ για Ολαγίνκα και ο λόγος που έμεινε άνεργος τον Νοέμβριο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Kαταδικάζει ο Απόλλωνας το περιστατικό βίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκανε το... αναμενόμενο κι ανέβηκε ο Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

H Ντόρτμουντ συνεχίζει το κυνήγι στην Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η προτροπή «εδώ και τώρα» προς τη διοίκηση

ΑΕΛ

|

Category image

Κατήγγειλε επίσημα τον Μπαρτζώκα στη Euroleague ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο ντεμπούτο του Καμορανέζι... για κάτι διαφορετικό από πριν έναν χρόνο με Καμορανέζι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απίστευτο με Δημήτρη Σολωμού στο Ένωση - Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξέφυγε κι άλλο η Νέα Σαλαμίνα, δυναμικά στο κόλπο ανόδου η Δόξα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Aσταμάτητη η Γιουνάιτεντ με τον αναμορφωτή Κάρικ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Davis Cup: Καταιγιστική Κύπρος – Μία νίκη μακριά από την πρόκριση

Τένις

|

Category image

Οι ανακοινώσεις ΚΟΠ και Σύνδεσμου Προπονητών για το περιστατικό βίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη