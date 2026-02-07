Ξέφυγε κι άλλο η Νέα Σαλαμίνα, δυναμικά στο κόλπο ανόδου η Δόξα

Άλλη μία απόδειξη ότι φέτος στο πρωτάθλημα β’ κατηγορίας είναι ασυναγώνιστη έδωσε η Νέα Σαλαμίνα, η οποία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της β΄ φάσης, νίκησε στο ντέρμπι του α’ ομίλου την Ομόνοια 29Μ με 2-1 και ξέφυγε κι άλλο στη βαθμολογία.

Οι ερυθρόλευκοι αύξησαν τη διαφορά τους από τη δεύτερη θέση, καθώς φθάνοντας στους 53 βαθμούς, 18 μπροστά από την ΠΑΕΕΚ, η οποία την ίδια ώρα ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από την Δόξα, η οποία παραμένει γερά στο κόλπο της πρόκρισης. Η ομάδα της Κατωκοπιάς με 31 βαθμούς ισοβαθμεί με την Ομόνοια 29η Μαΐου.

Στην τρίτη θέση ανέβηκε η Καρμιώτισσα που πήρε διπλό με 3-1 επί της ΜΕΑΠ.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (15:00), οπότε θα παίξουν Αγία Νάπα - ΑΣΙΛ.

Η βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 53, ΠΑΕΕΚ 35, Καρμιώτισσα 32, Δόξα 31, Ομόνοια 29Μ 31, Αγία Νάπα 30, ΑΣΙΛ 26, ΜΕΑΠ 21.

---

Για τον β’ όμιλο σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Αχ./Ονήσιλος-Εθνικός Λατσιών 1-1

Διγενής Μόρφου-Σπάρτακος 1-5

ΑΠΕΑ Ακρ.-Χαλκάνορας 0-1

Την Κυριακή θα γίνει το ματς ΑΕΖ-Ηρακλής.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου: Σπάρτακος 26, Διγενής Μόρφου 25, Χαλκάνορας 24, ΑΠΕΑ Ακρ. 22, Ηρακλής Γερ. 18, Εθνικός Λατσιών 16, ΑΕΖ 13, Αχ./Ονήσιλος 6.