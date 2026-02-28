Επιστρέφει με τρόπαιο στα... σαλόνια η Νέα Σαλαμίνα - Πρωταθλήτρια στη Β΄ Κατηγορία

Παρόλο που στη 2η αγωνιστική είχε το πρώτο της στραβοπάτημα στη Β΄ Κατηγορία (0-0 με Χαλκάνορα), στη συνέχεια ήταν ακαταμάχητη.

Η Νέα Σαλαμίνα έχει στα χέρια της το ένα από τα τρία εισιτήρια ανόδου και ενώ απομένουν άλλες εφτά αγωνιστικές, αλλά επιστρέφει στα... σαλόνια και ως πρωταθλήτρια, κάτι που πήρε μαθηματική μορφή μετά τη νίκη της επί του ΑΣΙΛ (1-2).

Ήταν κάτι φυσικά αναμενόμενο και φάνηκε εδώ και πολύ καιρό. Σε 22 αγωνιστικές μετρά 20 νίκες και μόλις δύο ισοπαλίες.

Νωρίτερα σήμερα, η Καρμιώτισσα επικράτησε της ΠΑΕΕΚ και την προσπέρασε ενώ στο άλλο ματς που ολοκληρώθηκε, η Δόξα με επικράτησε 1-2 της Αγίας Νάπας και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για άνοδο.

Α΄ ΓΚΡΟΥΠ

Καρμιώτισσα - ΠΑΕΕΚ 2-1

ΑΣΙΛ - Νέα Σαλαμίνα 1-2

Αγία Νάπα - Δόξα 1-2

Ομόνοια 29ης Μαΐου - ΜΕΑΠ (17:00)

Η βαθμολογία του α΄ γκρουπ

1.Νέα Σαλαμίνα 62

2. Καρμιώτισσα 38

3. Ομόνοια 29Μ 37

4. ΠΑΕΕΚ 36

5. Δόξα 34

6. Αγία Νάπα 34

7. ΑΣΙΛ 27

8. ΜΕΑΠ 25

Β΄ ΓΚΡΟΥΠ

Όσον αφορά τη διαβάθμιση, κερδισμένη ήταν η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου που πλέον είναι στο +7 από την επίκινδυνη ζώνη.

ΑΕΖ-Διγενής Μόρφου 2-3

Εθνικός Λατσιών-ΑΠΕΑ Ακρ. 0-1

Ηρακλής Γερ.-Χαλκάνορας 0-0

Σπάρτακος-Αχ./Ονήσιλος 2-2

Η βαθμολογία του β΄γκρουπ

1. Διγενής Μόρφου 28

2.Χαλκάνορας 31

3. Σπάρτακος 30

4. Ηρακλής 26

5. ΑΠΕΑ Ακρ. 25

6. ΑΕΖ 18

7. Εθνικός Λατσιών 17

8. Αχ./Ονήσιλος 7