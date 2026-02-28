ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με... υπογραφή Γκέδες η Καρμιώτισσα πήρε το ντέρμπι ανόδου απέναντι στην ΠΑΕΕΚ.

Προσπέρασμα και νέα δεδομένα στο άνω διάζωμα της Β΄ Κατηγορίας.

Η Καρμιώτισσα επικράτησε με 2-1 της ΠΑΕΕΚ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της β΄ φάσης και με το αποτέλεσμα αυτό προσπέρασε την ομάδα της Κερύνειας (36 βαβμούς), αποκτώντας πλεονέκτημα όσον αφορά την άνοδο στην Α΄ Κατηγορία.

Πλέον η ομάδα των Πολεμιδιών είναι στους 38 βαθμούς και στη 2η θέση, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο από την Ομόνοια 29ης Μαΐου που έπεσε στην 3η θέση (37 βαθμούς).

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αλέξη Γαρπόζη ήταν ο Γκέδες, ο οποίος σκόραρε και τα δύο γκολ. Στο 13ο έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα, με τον Τσουτσούκη να «απαντά» στο 51΄. Εννιά λεπτά μετά (60΄), ο Γκέδες βρήκε ξανά δίχτυα και διαμόρφωσε έτσι το τελικό σκορ. 

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

