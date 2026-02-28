Με... υπογραφή Γκέδες η Καρμιώτισσα πήρε το ντέρμπι ανόδου απέναντι στην ΠΑΕΕΚ.

Η Καρμιώτισσα επικράτησε με 2-1 της ΠΑΕΕΚ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της β΄ φάσης και με το αποτέλεσμα αυτό προσπέρασε την ομάδα της Κερύνειας (36 βαβμούς), αποκτώντας πλεονέκτημα όσον αφορά την άνοδο στην Α΄ Κατηγορία.

Πλέον η ομάδα των Πολεμιδιών είναι στους 38 βαθμούς και στη 2η θέση, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο από την Ομόνοια 29ης Μαΐου που έπεσε στην 3η θέση (37 βαθμούς).

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αλέξη Γαρπόζη ήταν ο Γκέδες, ο οποίος σκόραρε και τα δύο γκολ. Στο 13ο έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα, με τον Τσουτσούκη να «απαντά» στο 51΄. Εννιά λεπτά μετά (60΄), ο Γκέδες βρήκε ξανά δίχτυα και διαμόρφωσε έτσι το τελικό σκορ.