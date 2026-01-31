Ανατροπή για Ομόνοια 29ης Μαΐου και σε θέση ανόδου

Η Ομόνοια 29ης Μαΐου βρέθηκε πίσω στο σκορ στην αναμέτρηση με τον ΑΣΙΛ, όμως έκανε ανατροπή, επικρατώντας με 3-1, σε παιχνίδι που αφορούσε την 3η αγωνιστική της β΄ φάσης της Β΄ Κατηγορίας και με το οποίο ολοκληρώθηκε η δράση στον α΄ όμιλο.

Στα παιχνίδια που έγιναν προηγουμένως, μεγάλη νίκη με 2-0 που την ανέβασε στην 4η θέση πέτυχε εκτός έδρας η Καρμιώτισσα σε βάρος της Αγίας Νάπας ενώ την ίδια ώρα η ΠΑΕΕΚ επικράτησε με 2-1 της ΜΕΑΠ και εδραιώθηκε στη δεύτερη θέση.

Τα αποτελέσματα η βαθμολογία στους δύο ομίλους:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή

Δόξα - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Σάββατο

ΠΑΕΕΚ - ΜΕΑΠ 2-1

Αγία Νάπα - Καρμιώτισσα 0-2

Ομόνοια 29Μ - ΑΣΙΛ 3-1

H βαθμολογία του α΄ ομίλου

1.Νέα Σαλαμίνα 50

2. ΠΑΕΕΚ 35

3. Ομόνοια 29Μ 31

4. Αγία Νάπα 30

5. Καρμιώτισσα 29

6. Δόξα 28

7. ΑΣΙΛ 26

8. ΜΕΑΠ 21

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 31/01

ΑΠΕΑ Ακρ. - Αχ./Ονήσιλος 3-1

Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου 2-2

Σπάρτακος - ΑΕΖ 4-0

Κυριακή (14:30)

Ηρακλής - Εθνικός Λατσιών

H βαθμολογία του β΄ ομίλου:

1.Διγενής Μόρφου 25

2. Σπάρτακος 23

4. ΑΠΕΑ Ακρ. 22

3. Χαλκάνορας 21

5. Εθνικός Λατσιών 15

6. Ηρακλής Γερ. 15

7. ΑΕΖ 13

8. Αχ./Ονήσιλος 5