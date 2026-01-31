Ανατροπή για Ομόνοια 29ης Μαΐου και σε θέση ανόδου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ανακατατάξεις στα άνω διαζώματα.
Η Ομόνοια 29ης Μαΐου βρέθηκε πίσω στο σκορ στην αναμέτρηση με τον ΑΣΙΛ, όμως έκανε ανατροπή, επικρατώντας με 3-1, σε παιχνίδι που αφορούσε την 3η αγωνιστική της β΄ φάσης της Β΄ Κατηγορίας και με το οποίο ολοκληρώθηκε η δράση στον α΄ όμιλο.
Στα παιχνίδια που έγιναν προηγουμένως, μεγάλη νίκη με 2-0 που την ανέβασε στην 4η θέση πέτυχε εκτός έδρας η Καρμιώτισσα σε βάρος της Αγίας Νάπας ενώ την ίδια ώρα η ΠΑΕΕΚ επικράτησε με 2-1 της ΜΕΑΠ και εδραιώθηκε στη δεύτερη θέση.
Τα αποτελέσματα η βαθμολογία στους δύο ομίλους:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή
Δόξα - Νέα Σαλαμίνα 0-2
Σάββατο
ΠΑΕΕΚ - ΜΕΑΠ 2-1
Αγία Νάπα - Καρμιώτισσα 0-2
Ομόνοια 29Μ - ΑΣΙΛ 3-1
H βαθμολογία του α΄ ομίλου
1.Νέα Σαλαμίνα 50
2. ΠΑΕΕΚ 35
3. Ομόνοια 29Μ 31
4. Αγία Νάπα 30
5. Καρμιώτισσα 29
6. Δόξα 28
7. ΑΣΙΛ 26
8. ΜΕΑΠ 21
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 31/01
ΑΠΕΑ Ακρ. - Αχ./Ονήσιλος 3-1
Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου 2-2
Σπάρτακος - ΑΕΖ 4-0
Κυριακή (14:30)
Ηρακλής - Εθνικός Λατσιών
H βαθμολογία του β΄ ομίλου:
1.Διγενής Μόρφου 25
2. Σπάρτακος 23
4. ΑΠΕΑ Ακρ. 22
3. Χαλκάνορας 21
5. Εθνικός Λατσιών 15
6. Ηρακλής Γερ. 15
7. ΑΕΖ 13
8. Αχ./Ονήσιλος 5