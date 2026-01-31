ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή για Ομόνοια 29ης Μαΐου και σε θέση ανόδου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανατροπή για Ομόνοια 29ης Μαΐου και σε θέση ανόδου

Ανακατατάξεις στα άνω διαζώματα.

Η Ομόνοια 29ης Μαΐου βρέθηκε πίσω στο σκορ στην αναμέτρηση με τον ΑΣΙΛ, όμως έκανε ανατροπή, επικρατώντας με 3-1, σε παιχνίδι που αφορούσε την 3η αγωνιστική της β΄ φάσης της Β΄ Κατηγορίας και με το οποίο ολοκληρώθηκε η δράση στον α΄ όμιλο. 

Στα παιχνίδια που έγιναν προηγουμένως, μεγάλη νίκη με 2-0 που την ανέβασε στην 4η θέση πέτυχε εκτός έδρας η Καρμιώτισσα σε βάρος της Αγίας Νάπας ενώ την ίδια ώρα η ΠΑΕΕΚ επικράτησε με 2-1 της ΜΕΑΠ και εδραιώθηκε στη δεύτερη θέση. 

Τα αποτελέσματα η βαθμολογία στους δύο ομίλους:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή

Δόξα - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Σάββατο

ΠΑΕΕΚ - ΜΕΑΠ  2-1

Αγία Νάπα - Καρμιώτισσα 0-2

Ομόνοια 29Μ - ΑΣΙΛ 3-1

H βαθμολογία του α΄ ομίλου

1.Νέα Σαλαμίνα 50

2. ΠΑΕΕΚ 35

3. Ομόνοια 29Μ 31

4. Αγία Νάπα 30

5. Καρμιώτισσα 29

6. Δόξα 28

7. ΑΣΙΛ 26

8. ΜΕΑΠ 21

 

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 31/01

ΑΠΕΑ Ακρ. - Αχ./Ονήσιλος  3-1

Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου 2-2

Σπάρτακος - ΑΕΖ 4-0

Κυριακή (14:30)

Ηρακλής - Εθνικός Λατσιών

H βαθμολογία του β΄ ομίλου:

1.Διγενής Μόρφου 25

2. Σπάρτακος 23

4. ΑΠΕΑ Ακρ. 22

3. Χαλκάνορας 21

5. Εθνικός Λατσιών 15

6. Ηρακλής Γερ. 15

7. ΑΕΖ 13

8. Αχ./Ονήσιλος 5

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Aπάντηση από Εθνικό στον Νταβίντ Λουίζ: «Τουλάχιστον άστοχες και δεν συνάδουν...»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Επίθεση» στην ηγεσία του συλλόγου από τους οργανωμένους της Πάφου: «Ομάδα μοντέλο την έκανες μπουρδέλο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα στο ρελαντί της ΑΕΚ μέσα στο «σπίτι» της

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αλλαγή διαιτητή στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Πήγαν όλα καλά για την ομάδα μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Φερέιρα: «Μου αρέσει να μαθαίνω ποδόσφαιρο στα παιδιά»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Πετεβίνος: «Μέχρι τα μεσάνυκτα θα δούμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επίσημα ΑΕΚτζής ο Ρόμπερτ Μουντραζίγια

ΑΕΚ

|

Category image

«Αγρίεψε» η Άρσεναλ και διέλυσε τη Λιντς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωκαΐδης : Η ενημέρωση από την Ομόνοια για Χρίστου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ανατροπή για Ομόνοια 29ης Μαΐου και σε θέση ανόδου

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Έπιασε... 13άρι η ΑΕΚ με πεντάρα και σε επαφή με την κορυφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θελάδες: «Ήμασταν καλοί την Τέταρτη, αλλά σήμερα ήμασταν κακοί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

LIVE: Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Επίθεση» στη διαιτησία από τον Νταβίντ Λουίζ: «Ντροπή...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη