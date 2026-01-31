ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φερέιρα: «Μου αρέσει να μαθαίνω ποδόσφαιρο στα παιδιά»

Φερέιρα: «Μου αρέσει να μαθαίνω ποδόσφαιρο στα παιδιά»

Οι τοποθετήσεις του Ρούι Φερέιρα μετά τη νίκη του Εθνικού επί της Πάφου με 2-1:

«Αξίζαμε νίκες στα προηγούμενα δύο παιχνίδια αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το προσπαθήσαμε πάρα πολύ και το πιστέψαμε. Ο Γιάλλουρος είναι ένα πολύ καλό παιδι και σε έτσι παιδιά αν τους δώσεις λεπτά συμμετοχής σου δίνουν ένα…φιλί και σε ευχαριστούν. Ο Παπαγεωργίου έκανε πολύ δουλειά επίσης. Μου αρέσει να μαθαίνω ποδόσφαιρο στα παιδιά. Αγαπώ τα νέα παιδιά. Ο σύλλογος διαχρονικά δίνει ευκαιρίες στα παιδιά».

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

