Θελάδες: «Ήμασταν καλοί την Τέταρτη, αλλά σήμερα ήμασταν κακοί»

Οι δηλώσεις του Άλμπερτ Θελάδες μετά την ήττα της Πάφου από τον Εθνικό με 2-1:

«Δεχτήκαμε το γκολ γρήγορα και δεν καταφέραμε στο πρώτο μέρος να σκοράρουμε. Μετά είχαμε τις ευκαιρίες, ήμασταν πολύ καλύτεροι όμως οι ευκαιρίες μας δεν ήταν αρκετές.

Καταφέραμε να σκοράρουμε και τη στιγμή που πήγαμε να πιέσουμε ήρθε το δεύτερο γκολ και στο τέλος η ήττα. Ήμασταν καλοί την Τέταρτη αλλά σήμερα ήμασταν κακοί.

Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να έχουμε ισορροπία. Θέλουμε ψυχολογία για τέτοιους αγώνες. Δεν μας βγήκε το παιχνίδι. Δεν άξιζε στην ομάδα η σημερινή ήττα. Αποφασίσαμε να παίξουμε με τους ίδιους ποδοσφαιριστές που παίξαμε την Τέταρτη για να στείλουμε το μήνυμα ότι και στο πρωτάθλημα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, μπορούν να παίζουν συνεχώς».