«Αγρίεψε» η Άρσεναλ και διέλυσε τη Λιντς

Δημοσιευτηκε:

Νίκησε και έβαλε... πίεση στη Σίτι.

«Αγρίεψε» η Άρσεναλ μετά την ήττα της 25ης Ιανουαρίου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της Premier League.

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης έκανε «περίπατο» με την Καϊράτ στο «Εμιρέιτς» με 3-2 (προκρίθηκε πρώτη με το απόλυτο 8Χ8 στη League Phase) και σήμερα με μία άκρως εμφατική εμφάνιση στο «Ελαντ Ρόουντ» επικράτησε με 4-0 της Λιντς, ξέφυγε με +7 από τους διώκτες της κι έστειλε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: Ότι ήταν και παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στην Αγγλία.

Με τον Κωστούλα να μπαίνει και πάλι ως αλλαγή (αντικατέστησε τον Γουέλμπεκ στο 70ό λεπτό), η Μπράιτον δεν κατάφερε ούτε απέναντι στην Έβερτον να επιστρέψει στις νίκες (1-1).

Το γκολ του Γκρος στο 73' έδειχνε πώς θα χάριζε το πρώτο «τρίποντο» στην ομάδα του Χούρτσελερ μετά από τρεις αγωνιστικές, ωστόσο, στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπέτο «έσωσε την παρτίδα» για τους «εφοπλιστές» που έφυγαν με ένα σημαντικό βαθμό μακριά από την έδρα τους.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπράιτον-Έβερτον 1-1

(73' Γκρος - 90'+7 Μπέτο)

Λιντς-Άρσεναλ 0-4

(27' Θουμπιμέντι, 38' αυτ. Ντάρλοου, 69' Γιόκερες, 86' Γκάμπριελ Ζεσούς)

Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2

(33' Κρουπί, 90'+1 Σκοτ)

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 19:30

Λίβερπουλ-Νιούκαστλ 22:00

Κυριακή 01/02

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ

Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι

Δευτέρα 02/02

Σάντερλαντ-Μπέρνλι

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Άρσεναλ           53 -24αγ.

Μάντσεστερ Σίτι   46

Άστον Βίλα        46

Μάντσεστερ Γ.     38

Τσέλσι            37

Λίβερπουλ         36

Φούλαμ            34

Έβερτον           34 -24αγ.

Μπρέντφορντ       33

Νιούκαστλ         33

Σάντερλαντ        33

Μπόρνμουθ         33 -24αγ.

Μπράιτον          31 -24αγ.

Τότεναμ           28

Κρίσταλ Πάλας     28

Λιντς             26 -24αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ   25

Γουέστ Χαμ        20

Μπέρνλι           15

Γουλβς             8 -24αγ.

 

ΔΙΕΘΝΗ

