Φωκαΐδης : Η ενημέρωση από την Ομόνοια για Χρίστου

Μιλώντας στη Cytavision πριν από την αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ολυμπιακού Πάρης Φωκαΐδης μίλησε για τη ξαφνική αποχώρηση του Ανδρέα Χρίστου. Ως γνωστόν, η Ομόνοια διέκοψε τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή. ο οποίος μετά το παιχνίδι με τους γαλαζοκίτρινους θα ντυθεί στα πράσσινα.

Όπως ανέφερε ο κ. Φωκαϊδης, σήμερα ενημερώθηκε ο Ολυμπιακός από την Ομόνοια ότι επιθυμεί την επιστροφή του 21χρονου αριστερού μπακ. Πρόσθεσε ότι από την Ομόνοια τους εξέφρασαν τη λύπη τους γι' αυτή την εξέλιξη, ενώ ευχαρίστησε τον σύλλογο της Λευκωσίας για την παραχώρηση του παίκτη, ο οποίος αγωνίζεται με τα μαυροπράσινα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.