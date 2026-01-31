ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βαθμολογικό άλμα για Καρμιώτισσα - Εδραιώθηκε στη 2η θέση η ΠΑΕΕΚ

Τα αποτελέσμαστα και η βαθμολογία.

Μεγάλη νίκη με 2-0 που την ανεβάζει στην 4η θέση πέτυχε εκτός έδρας η Καρμιώτισσα σε βάρος της Αγίας Νάπας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας. Την ίδια ώρα η ΠΑΕΕΚ επικράτησε με 2-1 της ΜΕΑΠ και εδραιώθηκε στη δεύτερη θέση.  Τα αποτελέσματα η βαθμολογία στους δύο ομίλους:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή

Δόξα - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Σάββατο

ΠΑΕΕΚ - ΜΕΑΠ  2-1

Αγία Νάπα - Καρμιώτισσα 0-2

Σάββατο 17:00

Ομόνοια 29Μ - ΑΣΙΛ

H βαθμολογία του α΄ ομίλου

1.Νέα Σαλαμίνα 50

2. ΠΑΕΕΚ 35

3. Καρμιώτισσα 26

4. Αγία Νάπα 30

5. Δόξα 28

6. Ομόνοια 29Μ 28

7. ΑΣΙΛ 26

8.ΜΕΑΠ 21

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο

ΑΠΕΑ Ακρ. - Αχ./Ονήσιλος  3-1

Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου 2-2

Σπάρτακος - ΑΕΖ 4-0

Κυριακή (14:30)

Ηρακλής - Εθνικός Λατσιών

H βαθμολογία του β΄ ομίλου:

1.Διγενής Μόρφου 25

2. Σπάρτακος 23

4. ΑΠΕΑ Ακρ. 22

3. Χαλκάνορας 21

5. Εθνικός Λατσιών 15

6. Ηρακλής Γερ. 15

7. ΑΕΖ 13

8. Αχ./Ονήσιλος 5

 

