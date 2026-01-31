Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βαθμολογικό άλμα για Καρμιώτισσα - Εδραιώθηκε στη 2η θέση η ΠΑΕΕΚ
Τα αποτελέσμαστα και η βαθμολογία.
Μεγάλη νίκη με 2-0 που την ανεβάζει στην 4η θέση πέτυχε εκτός έδρας η Καρμιώτισσα σε βάρος της Αγίας Νάπας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας. Την ίδια ώρα η ΠΑΕΕΚ επικράτησε με 2-1 της ΜΕΑΠ και εδραιώθηκε στη δεύτερη θέση. Τα αποτελέσματα η βαθμολογία στους δύο ομίλους:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή
Δόξα - Νέα Σαλαμίνα 0-2
Σάββατο
ΠΑΕΕΚ - ΜΕΑΠ 2-1
Αγία Νάπα - Καρμιώτισσα 0-2
Σάββατο 17:00
Ομόνοια 29Μ - ΑΣΙΛ
H βαθμολογία του α΄ ομίλου
1.Νέα Σαλαμίνα 50
2. ΠΑΕΕΚ 35
3. Καρμιώτισσα 26
4. Αγία Νάπα 30
5. Δόξα 28
6. Ομόνοια 29Μ 28
7. ΑΣΙΛ 26
8.ΜΕΑΠ 21
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο
ΑΠΕΑ Ακρ. - Αχ./Ονήσιλος 3-1
Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου 2-2
Σπάρτακος - ΑΕΖ 4-0
Κυριακή (14:30)
Ηρακλής - Εθνικός Λατσιών
H βαθμολογία του β΄ ομίλου:
1.Διγενής Μόρφου 25
2. Σπάρτακος 23
4. ΑΠΕΑ Ακρ. 22
3. Χαλκάνορας 21
5. Εθνικός Λατσιών 15
6. Ηρακλής Γερ. 15
7. ΑΕΖ 13
8. Αχ./Ονήσιλος 5