Άφησαν υποσχέσεις τα «φυντάνια» του ΘΟΪ Λακατάμιας στο παιχνίδι Κυπέλλου

Άφησαν υποσχέσεις τα «φυντάνια» του ΘΟΪ Λακατάμιας στο παιχνίδι Κυπέλλου

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα στοιχεία που προέκυψαν από το πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου του ΘΟΪ Λακατάμιας απέναντι στην Akamas Mandria FC, για τη β’ φάση του κυπέλλου Γ’ κατηγορίας & Επίλεκτης ΣΤΟΚ, το οποίο κέρδισε με 1-0 και πήρε την πρόκριση για την προημιτελική φάση.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν ως βασικοί παρουσίασαν πολύ καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Η παρουσία τους απέδειξε ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις επίσημων αγώνων και δίνει τη δυνατότητα στην τεχνική ηγεσία να τους εμπιστευθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Ξεχωριστή μνεία αξίζει στο ντεμπούτο του τερματοφύλακα Πλούταρχου Χαραλάμπους σε επίσημο παιχνίδι. Ο νεαρός πορτιέρο έδειξε αξιοσημείωτη ωριμότητα και ψυχραιμία, διαχειριζόμενος με επιτυχία δύσκολες στιγμές του αγώνα και αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Θετική ήταν επίσης η παρουσία των Κρίστοφερ Κούλου —ο οποίος σημείωσε και το μοναδικό γκολ της ομάδας — Μιχαήλ Κοντού, Σάββα Τσοποζίδη, Κυριάκου Χριστοδούλου, Μάρκο Ντόντσεφ και Λεωνίδα Λοϊζίδη. Όλοι τους, γεννηθέντες μετά το 2005, απέδειξαν ότι διαθέτουν το ταλέντο και τη νοοτροπία για να αποτελέσουν μέρος του μέλλοντος της ομάδας.

Διαβαστε ακομη