Ράτζκοφ: «Μετά από τέτοια αποτελέσμαστα είναι δύσκολο να σχολιάσεις»

Οι δηλώσεις του Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά την ήττα τοιυ Άρη από την ΑΕΛ:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και ένα δύσκολο αποτέλεσμα, αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα. Θέλω να απολογηθώ στον κόσμο του Άρη. Μετά από τέτοια αποτελέσμαστα είναι δύσκολο να σχολιάσεις. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι αποδεκτό το ότι δεχτήκαμε τρεις σερί ήττες».

Σε ερώτηση, να τοποθετηθεί συγκεκριμένα για τις τρεις ήττες, είπε: «Το παιχνίδι Κυπέλλου έμοιαζε με το σημερινό. Ο αντίπαλος ακολούθησε παρόμοια τακτική. Αρχίσαμε πιο επιθετικά και ήρθαν δύο γκολ από τον αντίπαλο στο ξεκίνημα της επανάληψης. Για το οικοδόμημα του Άρη δεν είναι αποδεκτά αυτά τα αποτελέσματα. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Σε αυτό το σημείο της σεζόν κάθε λάθος είναι κρίσιμο. Είναι δική μου η ευθύνη».