Δεν ρίχνει... λευκή πετσέτα η ΑΕΛ για την εξάδα, σπουδαία ανατροπή επί του Άρη

Σπουδαία ανατροπή που την κρατά ζωντανή για είσοδο στην εξάδα πέτυχε η ΑΕΛ επί του συμπολίτη Άρη. Μέσα σε ένα εξάλεπτο με την έναρξη του β΄ μέρους (47΄ και 53΄), «απάντησε» στο γκολ της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» (22΄) και με 30 βαθμούς μείωσε στους εφτά βαθμούς τη διαφορά από τον συμπολίτη της αλλά και από την Πάφος FC που έχει παιχνίδι λιγότερο.

Οι γαλαζοκίτρινοι μετά τη νίκη στο κύπελλο, νίκησαν μέσα σε λίγες μέρες τους πράσινους που μέτρησαν τη Τρίτη σερί ήττα και πλέον με 37 βαθμούς βλέπουν την κορυφή από μακρινή απόσταση (-11).

Ο Άρης ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και η υπεροχής της καρποφόρησε στο 22΄ με τον Εφαγκέ, ο οποίος πήρε το... ριμπάουντ από την κεφαλιά και το δοκάρι του Γκόλντσον. Η ΑΕΛ δεν είχε καλή παρουσία στο α΄ μέρος και οι επισκέψεις στην εστία του Βανά Άλβες, ήταν πολύ λίγες.

Στην επανάληψη όμως μπήκε αφηνιασμένη και μέσα σε έξι λεπτά, έφερε τα κάτω-πάνω. Αρχικά με σουτ του Σινγκ (47΄) και στη συνέχεια με τον Σαβό μετά (53΄) από σέντρα του Κονσεϊσάο.

Στο 57΄ ο Θεουλή απέβαλε τον Κορέια για φάουλ στον Σινγκ που έφυγε μόνος, όμως ο Δανός στο VAR, Γιόνας Χέντεγκαρντ του την... πήρε πίσω. Στη συνέχεια, απειλήθηκε ελάχιστα και έτσι κατέγραψαν την 9η τους φετινή νίκη.

Το LIVE του αγώνα

Μετά από εννιάλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται ο αγώνας.

90+2΄ - Σέντρα από τον Κακουλλή, ο Θεοδοσίου έκανε την κεφαλιά που πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

79΄ - Μεγάλη ευκαιρία για τον Άη με τον Εφαγκέ να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

60΄ - Το VAR στέλνει τον Θεουλή να δει τη φάση. Ακυρώνει την αποβολή και δίνει ελεύθερο.

57΄ - ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα για τον Άρη: Ο Σινγκ ξεχύθηκε στην επίθεση, με τον Κορέια να είναι δίπλα. Ο επιθετικός της ΑΕΛ έπεσε στο έδαφος και ο Θεουλή απέβαλε τον αμυντικό του Άρη.

53΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Με σέντρα του Κονσεϊσάο από δεξιά, ο Σάβο στέλνει με προβολή την μπάλα στα δίχτυα, για την ανατροπή του σκορ.

47΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Σινγκ από αριστερά έκανε το σουτ και νίκησε τον Βανά Άλβες.

Έναρξη του β΄ μέρους

Μετά από καθυστέρηση ενός λεπτού, ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

44΄ - Μόλις δίπλα από το δεξί δοκάρι του Οτσόα το σουτ από τον Γκομίς.

31΄ - Ο Κονσεϊσάο έκανε το γύρισμα από δεξιά αλλά δεν βρέθηκε κανείς στην πορεία της μπάλας, σε μία πολύ καλή προϋπόθεση για την ΑΕΛ.

22΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Κόρνερ από τον Κορέια, κεφαλιά του Γκόλτσον και στην επαναφορά ο Εφαγκέ άνοιξε το σκορ.

5΄ - Μόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Άλβες το σουτ από τον Σινγκ.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΕΛ: Οτσόα, Ιμανισίνγουε, Στεφάνοβιτς, Κέλερ, Κονσεϊσάο, Ζντραφκόφσκι, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζόκε (72΄ Γκλάβσιτς), Νατέλ (81΄ Παρούτης), Σινγκ, Σαβό (90΄ Ζράντι).

ΑΡΗΣ: Άλβες, Καλούλου (74΄ Σανέ), Γιαγκό, Γκόλντσον, Κορέια, Μπουράν (90΄ Θεοδοσίου), Χαραλάμπους, Μακόσλαντ (74΄ Λέλε), Παγέ (66΄ Κακουλλής), Εφαγκέ, Γκομίς (66΄ Κοκόριν).

ΣΚΟΡΕΡ: 47΄ Σινγκ, 53΄ Σαβό / 22΄ Εφαγκέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 9΄ Ζόκε / 26΄ Μπουράν, 36΄ Παγέ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Γιόνας Χέντεγκαρντ

AVAR: Κώστα Ροβέρτος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης