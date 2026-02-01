Λαουτάρο για την κροτίδα στον Αουντέρο: «Απολογούμαι εκ μέρους της Ίντερ»

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, λίγο μετά το 2-0 της Ίντερ επί της Κρεμονέζε θέλησε να σχολιάσει τη ρίψη κροτίδας στην περιοχή του αντίπαλου τερματοφύλακα και είπε αυτά που έπρεπε να ειπωθούν.

«Απολογούμαι εκ μέρους της ομάδας μου και προς εκείνον, αλλά και προς τους φίλους της Κρεμονέζε. Είναι ανεπίτρεπτο να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά που περικλείουν ρίσκο για την υγεία ενός ανθρώπου. Ο Αουντέρο είναι και πρώην παίκτης μας. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συνέβη» ήταν τα λόγια του.