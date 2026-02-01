ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρτίνς: «Θα είμαστε πολύ καλύτεροι με την Ομόνοια»

Δημοσιευτηκε:

Μαρτίνς: «Θα είμαστε πολύ καλύτεροι με την Ομόνοια»

Οι τοποθετήσεις του Οϋγκο Μαρτίνς.

Ικανοποιημένος από τη μεγάλη νίκη της ΑΕΛ απέναντι στον Άρη με 2-1, ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς δήλωσε τα ακόλουθα μετά το τέλος της αναμέτρησης:

«Είναι πολύ σημαντικοί οι τρεις βαθμοί που μας κρατάνε ζωντανούς για την 6άδα. Ανέφερα στους παίκτες μου να παίξουν σαν να είναι τελικός. Το πιο σημαντικό είναι η ενέργεια που έβγαλαν οι παίκτες και είναι αυτή που αξίζει στον σύλλογο, στους ίδιους αλλά και στον κόσμο».

Σε ερώτηση πόσο σημαντική είναι η νίκη από τη στιγμή που ακολουθεί ο αγώνας κυπέλλου με την Ομόνοια, είπε: «Είναι σημαντική η αυτοπεποίθηση. Θα είμαστε πολύ καλύτεροι με την Ομόνοια καθώς θα πάμε σε αυτό το ματς μετά από σημαντική νίκη».

 

