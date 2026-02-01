Νικολάου: «Σήμερα θα χαρούμε αλλά από αύριο δουλειά»

Ευχαριστημένος από τη μεγάλη νίκη επί της Ανόρθωσης, ο προπονητής του Ακρίτα Μάριος Νικολάου, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Είχαμε δύσκολο μήνα και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη. Σήμερα θα χαρούμε αλλά από αύριο δουλειά, ο δρόμος είναι μακρύς. Ένα παιχνίδι τελείωσε. Έρχονται πολύ δύσκολα παιχνίδια. Μεγάλο μπράβο σε όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε ήταν βασικοί, είτε μπήκαν ως αλλαγή ή ήταν πάγκο».