Νικολάου: «Σήμερα θα χαρούμε αλλά από αύριο δουλειά»

Δηλώσεις από τον Μάριο Νικολάου.

Ευχαριστημένος από τη μεγάλη νίκη επί της Ανόρθωσης, ο προπονητής του Ακρίτα Μάριος Νικολάου, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Είχαμε δύσκολο μήνα και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη. Σήμερα θα χαρούμε αλλά από αύριο δουλειά, ο δρόμος είναι μακρύς. Ένα παιχνίδι τελείωσε. Έρχονται πολύ δύσκολα παιχνίδια. Μεγάλο μπράβο σε όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε ήταν βασικοί, είτε μπήκαν ως αλλαγή ή ήταν πάγκο».

  

 

 

