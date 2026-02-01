Με γκολ για Όσκαρ, η Τότεναμ έκανε την πιο απροσδόκητη επαναφορά κόντρα στη Σίτι!

Με έμπνευση από τα αγαπημένα του Anime, ο Σολάνκε είπε να το δοκιμάσει, το σκέφτηκε ταχύτατα, ήταν ίσως το μοναδικό που θα μπορούσε να κάνει με το κορμί του να φεύγει μπροστά από την τροχιά της μπάλας και μένει η δική του στιγμή ως μια από τις καλύτερες της σεζόν στην Premier League!

Η Τότεναμ, χάρη στον Άγγλο επιθετικό, κατάφερε να κόψει βαθμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι που ίσως από το πρώτο ημίχρονο να πίστεψε ότι δεν χρειαζόταν να βγάλει περισσότερη ενέργεια απ’ όση είχε εμφανίσει για να πετύχει δυο γκολ.

Στο 11ο λεπτό ο Σερκί με διαγώνιο σουτ και στο 44’ με ωραίο πλασέ του Σεμένιο έπειτα από εύκολο κλέψιμο της μπάλας που οδήγησε σε ασίστ πάρε – βάλε από τον Μπερνάρντο Σίλβα, οι «πολίτες» έκαναν το 2-0 και θεώρησαν πως το «τρίποντο» έμπαινε στο τσεπάκι τους.

Η Τότεναμ στο δεύτερο μέρος αποφάσισε ν’ αφήσει πίσω την τρομερά παθητική εικόνα που επέδειξε στο πρώτο 45λεπτο, έπαιξε το ματς πολύ καλύτερα και ο Σολάνκε πρωταγωνίστησε. Κι αν στο 53’ το γκολ του Άγγλου είχε βοήθεια και από κόντρα, έπειτα από ασίστ του Σίμονς, στο 70’… έγραψε ιστορία!

Scorpion Kick, 2-2 και βαθμός για την Τότεναμ, με τον Τόμας Φρανκ να παίρνει βαθιά ανάσα και τους «γαλάζιους» του Μάντσεστερ να μένουν ξανά πίσω στο κυνήγι της πρωτοπόρου Άρσεναλ.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31/01

Μπράιτον-Έβερτον 1-1

(73' Γκρος-90'+7' Μπέτο)

Λιντς-Άρσεναλ 0-4

(27' Θουμπιμέντι, 38' αυτ. Ντάρλοου, 69' Γκιόκερες, 86' Ζέσους)

Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2

(33' Κρουπί, 90'+1' Σκοτ)

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2

(57' Ζ. Πέδρο, 70' Κουκουρέγια, 90'+2' Φερνάντες - 7' Μπόουεν, 36' Σάμερβιλ)

Λίβερπουλ-Νιουκάστλ 4-1

(41', 43' Εκιτικέ, 67' Βιρτς, 90'+3' Κονατέ - 36' Γκόρντον)

Κυριακή 01/02

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 0-1

(45'+1' Ουατάρα)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Φούλαμ 3-2

(19' Κασεμίρο, 56' Κούνια, 90'+4' Σέσκο - 85' πεν. Χιμένες, 90'+1' Κέβιν)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας 1-1

(6' Γκιμπς-Γουάιτ - 45'+2' πεν. Σαρ)

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 2-2

(53', 70' Σολάνκε - 11' Σερκί, 44' Σεμένιο)

Δευτέρα 02/02

Σάντερλαντ-Μπέρνλι (22:00)