«Επανέρχεται ο Παναθηναϊκός για Ετιέν Καμαρά με πρόταση 5 εκατ. ευρώ»

Αποφασισμένος να προχωρήσει την υπόθεση με τον Ετιέν Καμαρά είναι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο. Όπως λοιπόν αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρι, οι «πράσινοι», επανέρχονται δυναμικά, αφού κατέθεσαν πρόταση ύψους 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους στη Σαρλερουά, προκειμένου να κάνουν δικό τους τον Γάλλο χαφ, ενώ προανήγγειλε περισσότερες πληροφορίες.

Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες η συγκεκριμένη υπόθεση έδειχνε να μην προχωρά, ενώ σημειώνεται ότι το «τριφύλλι» αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει και την απόκτηση του Μουσά Σισοκό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος:

«Τα πράγματα προχωρούν για τον Ετιέν Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός υπέβαλε νέα πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Σαρλερουά για τον ποδοσφαιριστή. Θα ακολουθήσουν κι άλλες πληροφορίες»