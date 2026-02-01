Μετά το Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ, ο Δανός «επέμβηκε» και στο ΑΕΛ - Άρης!

Όπως στον χθεσινό αγώνα στο ΓΣΠ μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΠΟΕΛ, έτσι και στο σημερινό ντέρμπι ΑΕΛ - Άρης, ο Δανός VAR Γιόνας Χάνσεν Χέντεγκαρντ . «έσωσε» τον διαιτητή της αναμέτρησης σε μία φάση όμως που για να λέμε και την αλήθεα δεν ήταν και η πιο εύκολη.

Στο 57'ο Σινγκ ξεχύθηκε στην επίθεση, με τον Κορέια να τον ακολουθεί. Ο επιθετικός της ΑΕΛ έπεσε στο έδαφος και ο Θεουλή απέβαλε τον αμυντικό του Άρη. Ωστόσο, ο Χέντεγκαρντ «φώναξε» τον Θεουλή να ξανά δει τη φάση και έτσι άλλαξε γνώμη, με τον Κύπριο ρέρεφι να μην καταλογίζει φάουλ.

Θυμίζουμε ότι στο χθεσινό αγώνα, ο Τζεπάρ τράβηξε τον Διαμαντάκο και ο Μάριος Χριστοφόρου έδειξε κόκκινη κάρτα στον αμυντικό του Ολυμπιακού.

Μία κόκκινη ωστόσο που δεν ίσχυσε ποτέ μιας και ο Δανός κάλεσε τον ρεφ να δει τη φάση και αφού το έπραξε, άλλαξε την απόφασή του.