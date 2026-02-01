Νίκησε και πήρε ανάσα ο Ηρακλής Γερολάκκου

Ο Ηρακλής Γερολάκκου νίκησε με 2-1 τον Εθνικό Λατσιών, σε παιχνίδι για το β΄ όμιλο και με το οποίο ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της β΄ φάσης. Έτσι ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη, αφήνοντας εκεί τους φιλοξενούμενους.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στο β΄ όμιλο είναι:

ΑΠΕΑ Ακρ. - Αχ./Ονήσιλος 3-1

Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου 2-2

Σπάρτακος - ΑΕΖ 4-0

Ηρακλής - Εθνικός Λατσιών 2-1

H βαθμολογία του β΄ ομίλου:

1.Διγενής Μόρφου 25

2. Σπάρτακος 23

3. ΑΠΕΑ Ακρ. 22

4. Χαλκάνορας 21

5. Ηρακλής Γερ. 18

6. Εθνικός Λατσιών 15

7. ΑΕΖ 13

8. Αχ./Ονήσιλος 5