Νίκησε και πήρε ανάσα ο Ηρακλής Γερολάκκου
Ολοκληρώθηκε η δράση στη Β΄ Κατηγορία.
Ο Ηρακλής Γερολάκκου νίκησε με 2-1 τον Εθνικό Λατσιών, σε παιχνίδι για το β΄ όμιλο και με το οποίο ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της β΄ φάσης. Έτσι ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη, αφήνοντας εκεί τους φιλοξενούμενους.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στο β΄ όμιλο είναι:
ΑΠΕΑ Ακρ. - Αχ./Ονήσιλος 3-1
Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου 2-2
Σπάρτακος - ΑΕΖ 4-0
Ηρακλής - Εθνικός Λατσιών 2-1
H βαθμολογία του β΄ ομίλου:
1.Διγενής Μόρφου 25
2. Σπάρτακος 23
3. ΑΠΕΑ Ακρ. 22
4. Χαλκάνορας 21
5. Ηρακλής Γερ. 18
6. Εθνικός Λατσιών 15
7. ΑΕΖ 13
8. Αχ./Ονήσιλος 5