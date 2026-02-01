ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Αυξάνει αποστάσεις η Ομόνοια, η ΑΕΛ που δεν παραδίδεται και ο χαμός στο κάτω διάζωμα

Δημοσιευτηκε:

Δείτε πως διαμορφώθηκε το σκηνικό μετά το πέρας της 20ής αγωνιστικής στη Cyprus League by Stoiximan.

Ήταν ζόρικη η νίκη της Ομόνοιας απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα. Βρήκε όμως τον τρόπο να πανηγυρίσει το 6ο σερί τρίποντο που την κρατά στο +5 από την 2η θέση. Αύξησε ωστόσο αποστάσεις από δύο ανταγωνιστές για τον τίτλο. Είδε τη διαφορά από Πάφο και Άρη που ηττήθηκαν να πηγαίνει στο +11.

Από εκεί και πέρα, σημαντική ήταν η νίκη της ΑΕΛ που την κράτησε στο κόλπο για είσοδο στην εξάδα, αν και η προσπάθεια της παραμένει δύσκολη. 'Εδειξε όμως ξανά πως η πορεία της είναι ανοδική.

Όσον αφορά το κάτω διάζωμα, δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη. Οι νίκες του Ακρίτα και του Εθνικού έφεραν... χαμό, με έξι ομάδες να είναι σε απόσταση έξι βαθμών.

20ή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια Αρ. - Απόλλων 0-1

(34΄ πέν. Τόμας)

Εθνικός Άχνας - Πάφος FC 2-1

(6΄, 89΄ Γιούσης / 83΄ Λουκάσεν)

ΑΕΚ - Ένωση 5-0

(18΄, 45΄ Καμπρέρα, 30΄, 75΄ Μπάγιτς, 55΄ Αμίν)

Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ 0-2

(80΄ πέν. Ντράζιτς, 82΄ Κούτσακος)

Ομόνοια - Ε.Ν. Ύψωνα 1-0

(87΄ Γιόβετιτς) 

Ακρίτας - Ανόρθωση 2-0

(35΄ Καρλίτος, 90+4΄ Μπάρι)

ΑΕΛ - Άρης 2-1

(47΄ Σινγκ, 53΄ Σαβό / 22΄ Εφαγκέ)

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου

17:00 Ένωση - Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου

16:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια

19:00 Απόλλων - Ολυμπιακός

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου

19:00 Άρης - Ανόρθωση

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

