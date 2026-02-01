ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο αρχηγός και η «οβίδα» του Ζιελίνσκι έκαναν τη δουλειά για την Ίντερ

Χρειάστηκε, μεν, ν’ ανεβάσει ένταση στο δεύτερο μέρος, αλλά η Ίντερ κατάφερε να φύγει με επαγγελματική νίκη (2-0) από την έδρα της Κρεμονέζε, χάρη σε Λαουτάρο και Ζιελίνσκι.

Όπως και στο Ντόρτμουντ μεσοβδόμαδα, έτσι και στην εξόρμηση στην Κρεμόνα, η Ίντερ πέτυχε δυο τέρματα και «καθάρισε» το ματς για να συνεχίσει με την τρίτη διαδοχική νίκη αυτή την περίοδο.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες – που αναδείχθηκε και Man of the Match – με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ στο 16ο λεπτό έκανε το 1-0 για τους «νερατζούρι», ενώ, το αποτέλεσμα του ματς διαμόρφωσε ο Ζιελίνσκι με φοβερή «οβίδα» με το αριστερό στο 31ο λεπτό.

Το ματς στιγματίστηκε από την πολύ άσχημη στιγμή της ρίψης κροτίδας στην περιοχή του πορτιέρε της Κρεμονέζε στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους, με τον Αουντέρο να συνεχίζει κανονικά στο ματς παρά την προσωρινή ταραχή.

Η Κρεμονέζε προσπάθησε στο τελευταίο κομμάτι του ματς να διεκδικήσει πράγματα, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 30/01

Λάτσιο – Τζένοα 3-2

(56’ Πέδρο, 62’ Τέιλορ, 90’+10’ Κατάλντι – 67’ Μαλινόφσκι, 75’ Βιτίνια)

Σάββατο 31/01

Πίζα – Σασουόλο 1-3

(51’ Έμπιτσερ – 25’ Μπεράρντι, 45’+1’ Καρατσιόλο αυτ., 58’ Κονέ)

Νάπολι Φιορεντίνα 2-1

(11’ Βεργκάρα, 49’ Γκουτιέρεζ – 57’ Σόλομον)

Κάλιαρι – Βερόνα 4-0

(36’ Ματσιτέλι, 45’+2’ Κιλισόι, 84’ Σουλεμάνα, 90’+1’ Ιντρίσι)

Κυριακή 01/02

Τορίνο – Λέτσε 1-0

(29’ Άνταμς)

Κόμο – Αταλάντα 0-0

Κρεμονέζε – Ίντερ 0-2

(16’ Λαουτάρο, 31’ Ζιελίνσκι)

 

 

 

