Γαλλία: Ξέσπασε η Μονακό, ήττα - σοκ της Παρί εντός έδρας

Στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος συνεχίζει η Μονακό, ενώ η Παρί γνώρισε εντός έδρας ήττα - σοκ.

Μπορεί στη Euroleague να περνάει μία μίνι κρίση με τρεις σερί ήττες, έχοντας να αντιμετωπίσει και τα οικονομικά προβλήματα που έχουν βγει στην επιφάνεια, όμως στη Γαλλία συνεχίζει απτόητη. Ο λόγος για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, που κέρδισε εύκολα τη Λε Πορτέλ με 113-86 και διατηρήθηκε στην πρώτη θέση με ρεκόρ 16-2. Ξεχώρισαν επιθετικά οι Έλι Οκόμπο με 20 πόντους, Νίκολα Μίροτιτς με 17 πόντους και Μάικ Τζέιμς, ενώ για την ουραγό Λε Πορτέλ (1-17) ο Μάικ Σμιθ έβαλε 31 πόντους με 5/8 τρίποντα.

Απρόσμενη εντός έδρας ήττα γνώρισε η Παρί από τη Μπουλαζάκ εντός έδρας με 87-103, χάνοντας έδαφος με την πρώτη θέση. Η ομάδα του Φρανσέσκο Ταμπελίνι υποχώρησε στο 13-5, ενώ η Μπουλαζάκ, που είχε κορυφαίο τον Άντζελο Βάρνερ (20π., 5ασ.) ανέβηκε στο 6-12 και στη 12η θέση. Για την Παρί ο Τζάρεντ Ρόντεν είχε 21 πόντους, ο Σεμπαστιάν Ερέρα 15, ενώ ο Ναντίρ Ιφί έφτασε τους 8 πόντους, αλλά με 2/15 σουτ (0/10 τρίποντα).

 

