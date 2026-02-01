Γαλλία: Ξέσπασε η Μονακό, ήττα - σοκ της Παρί εντός έδρας

Μπορεί στη Euroleague να περνάει μία μίνι κρίση με τρεις σερί ήττες, έχοντας να αντιμετωπίσει και τα οικονομικά προβλήματα που έχουν βγει στην επιφάνεια, όμως στη Γαλλία συνεχίζει απτόητη. Ο λόγος για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, που κέρδισε εύκολα τη Λε Πορτέλ με 113-86 και διατηρήθηκε στην πρώτη θέση με ρεκόρ 16-2. Ξεχώρισαν επιθετικά οι Έλι Οκόμπο με 20 πόντους, Νίκολα Μίροτιτς με 17 πόντους και Μάικ Τζέιμς, ενώ για την ουραγό Λε Πορτέλ (1-17) ο Μάικ Σμιθ έβαλε 31 πόντους με 5/8 τρίποντα.

Απρόσμενη εντός έδρας ήττα γνώρισε η Παρί από τη Μπουλαζάκ εντός έδρας με 87-103, χάνοντας έδαφος με την πρώτη θέση. Η ομάδα του Φρανσέσκο Ταμπελίνι υποχώρησε στο 13-5, ενώ η Μπουλαζάκ, που είχε κορυφαίο τον Άντζελο Βάρνερ (20π., 5ασ.) ανέβηκε στο 6-12 και στη 12η θέση. Για την Παρί ο Τζάρεντ Ρόντεν είχε 21 πόντους, ο Σεμπαστιάν Ερέρα 15, ενώ ο Ναντίρ Ιφί έφτασε τους 8 πόντους, αλλά με 2/15 σουτ (0/10 τρίποντα).