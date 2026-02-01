Με πέναλτι του Ταρέμι στο 90’+16’ ο Ολυμπιακός πήρε την μπουκιά από την ΑΕΚ και συμβιβασμός

Το εύστοχο πέναλτι του Μεχντί Ταρέμι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 1-1 για τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena», «πατσίζοντας» το γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα από το 59ο λεπτό και κράτησε τους «ερυθρόλευκους» (που έχουν έναν αγώνα λιγότερο) σε απόσταση δύο βαθμών απ’ την κορυφή. Στο -1 απ’ το ρετιρέ πλέον ο ΠΑΟΚ -με ένα ματς λιγότερο- από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Δοκάρι στο 68’ απ’ τον Πινέδα, μεγάλες και καθοριστικές επεμβάσεις απ’ τον Θωμά Στρακόσια και στα δύο ημίχρονα.

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη ευκαιρία στον αγώνα μόλις στο 3ο λεπτό όταν από εκτέλεση κόρνερ ο Ρέλβας πήρε την πρώτη κεφαλιά που σταμάτησε στα σώματα κι ακολούθως ο Ζίνι έκανε γυριστό πάνω απ’ τα δοκάρια.

Ο Ολυμπιακός άρχισε να ανεβάζει «στροφές» με «όπλο» του το πρέσινγκ ψηλά και στο 19’ ο Ορτέγα γύρισε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι όπου ήρθε με δύναμη ο Ροντινέι και πλάσαρε μεμιάς, όμως ο Στρακόσια έκανε καταπληκτική επέμβαση και κράτησε το «μηδέν» στην εστία του. Η ΑΕΚ «απάντησε» με άλλη μία τελική απ’ τον Ζίνι, ο οποίος γύρισε το σώμα του και πλάσαρε, αλλά ο Τζολάκης είχε καλή τοποθέτηση, για να ακολουθήσει άλλη μία πολύ καλή στιγμή με τον Ταρέμι στο 39’ που έπιασε μόνος του το σουτ μέσα απ’ την περιοχή, όμως η προσπάθειά του μπλοκαρίστηκε απ’ τον Ρέλβας.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη καλή ευκαιρία με την κεφαλιά του Ταρέμι που μπλόκαρε ο Στρακόσια, ενώ στο 59’ ήρθε το γκολ για την ΑΕΚ. Σε εκτέλεση κόρνερ του Μάριν από τα δεξιά, ο Ούγγρος φορ ξέφυγε απ’ τα μαρκαρίσματα, πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να σκάει και να περνάει δίπλα από το αριστερό χέρι του Τζολάκη για το 1-0 των «κιτρινόμαυρων».

Με ανεβασμένο ηθικό απ’ το 1-0 η ΑΕΚ «άγγιξε» το δεύτερο γκολ στο 68’. Σε στατική φάση ο Βάεργκα πήρε την κεφαλιά προς τον Γιόβιτς που ακούμπησε την μπάλα και πήγε να την περάσει πάνω απ’ τον Τζολάκη που απέκρουσε, για να ακολουθήσει η δεύτερη προσπάθεια του Πινέδα που «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων από σέντρα του Μπρούνο και πρώτη κεφαλιά του Αντρέ Λουίς, ο Μπιανκόν που είχε προωθηθεί έκανε το γυριστό, όμως ο Στρακόσια είπε και πάλι «όχι», κρατώντας ως το τέλος τη νίκη για την ομάδα του. Στο 90’+11’ ο Αντρέ Λουίς βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από διεκδίκηση της μπάλας με τον Μουκουντί, με τον Στρακόσια να αποκρούει στη συνέχεια το πλασέ του Γιαζίτζι. Ο διαιτητής Ντάνι Μάκελι κλήθηκε απ’ τον VAR για on field review και λίγο αργότερα έδειξε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Ταρέμι, «σφραγίζοντας» στο 90’+16’ το τελικό 1-1.

Διαιτητής: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία)

Κίτρινες: 82’ Κοϊτά, 90’+2’ Μαρίν, 90΄+3’ Μουκουντί - 20’ Κοστίνια, 53’ Έσε, 61’ Ποντένσε, 68’ Ταρέμι, 90’+15’ Ρέτσος

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς (46’ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (75’ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (56’ Βάργκα), Γιόβιτς (85’ Κουτέσα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (71’ Ζέλσον Μαρτίνς), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα (90’+2’ Μπρούνο), Σιπιόνι (84’ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο (71’ Αντρέ Λουίς), Ροντινέι, Ποντένσε (84’ Γιαζίτζι), Ταρέμι.