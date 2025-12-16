ΘΟΪ Λακατάμιας: Έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία Ανδρέου – Σκέψεις για περαιτέρω ενέργειες

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σύμφωνα με πληροφορίες, έντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί στις τάξεις του Θ.Ο.Ι Λακατάμιας για τη διαιτησία του Νικόλα Ανδρέου στον αγώνα με τον Κέδρο Αγίας Μαρίνας, για τη 12η Αγωνιστική του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.

Πηγές κοντά στη διοίκηση κάνουν λόγο τουλάχιστον τρία σοβαρά διαιτητικά λάθη, που θεωρείται ότι έκριναν την έκβαση της αναμέτρησης του Σαββάτου (13/12) και δεν προτίθενται να το αφήσουν να περάσει απαρατήρητο.

Υπενθυμίζεται ότι το Θ.Ο.Ι ηττήθηκε με 3-2, με το καθοριστικό πέναλτι να καταλογίζεται στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Όπως μεταφέρεται από την πλευρά της ομάδας, δεν είναι η πρώτη φορά που αισθάνονται αδικημένοι φέτος, ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση εκτιμούν πως πρόκειται για εξόφθαλμο σφάλμα.

Η διοίκηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζει όλες τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων της ομάδας και την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο φετινό πρωτάθλημα.

 

Διαβαστε ακομη