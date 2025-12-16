Ανατροπή με Ουάρντα και παραμονή του στην ΑΕΛ Novibet

Ο Αμρ Ουάρντα θα παραμείνει τελικά στην ΑΕΛ Novibet, παρότι όλα έδειχναν πως θα αποτελούσε παρελθόν από τους «βυσσινί», αφού μέχρι πρότινος αποτελούσε ξένο σώμα.

Ο Αιγύπτιος είχε υποπέσει σε αρκετά πειθαρχικά παραπτώματα και είχε τεθεί εκτός ομάδας, ωστόσο η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου σε συνδυασμό με την αλλαγή στάσης του ίδιου του ποδοσφαιριστή, έφερε την τεράστια ανατροπή της υπόθεσης και τελικώς την αποκατάσταση στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Τη φετινή σεζόν ο Ουάρντα έχει αγωνιστεί σε 7 αγώνες, έχοντας σημειώσει ένα γκολ και μοιράσει μία ασίστ και αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη.

sportfm.gr