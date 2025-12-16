Με Εθνικό διαθέσιμος, εκτός με Ακρίτα ο Κουλιμπαλί

Ο Σενού Κουλιμπαλί συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών στο παιχνίδι της Ομόνοιας με την ΑΕΚ και ο Μπεργκ πήρε την απόφαση για το πότε θα εκτίσει την ποινή του.

Ο Mαλέζος αμυντικός θα είναι κανονικά στη διάθεση της ομάδας για τον αγώνα με τον Εθνικό Άχνας, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ενώ θα απουσιάσει από την αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής απέναντι στον Ακρίτα.