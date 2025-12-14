ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξανά στο... κόλπο η ΠΑΕΕΚ με σπουδαίο διπλό επί της Δόξας

Αγωνιστική με πολλά «διπλά» και ισοπαλίες.

Με σπουδαία νίκη της ΠΑΕΕΚ εκτός έδρας επί της Δόξας ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας.

Ένα διπλό που ήταν το τέταρτο σε αυτή την στροφή, με την Κερυνειώτικη ομάδα να ανεβαίνει στους 20 βαθμούς και να πλησιάζει τις θέσεις ανόδου.

Από την άλλη η Δόξα, έχασε την ευκαιρία να σκαρφαλώσει στη 2η θέση και να πλησιάσει και την κορυφή, στην οποία παραμένει αήττητη η Νέα Σαλαμίνα. 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 12.12.2025 

Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα0-0

Σάββατο 13.12.2025

Αγία Νάπα - Εθνικός Λατσιών 2-0

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Σπάρτακος 0-0

Ηρακλής Γερολάκκου - Ομόνοια 29Μ 0-0

Διγενής Μόρφου - ΑΕΖ 1-2

Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΣΙΛ 0-1

ΜΕΑΠ - Χαλκάνορας 1-2

Κυριακή 14.12.2025 (14:30)

Δόξα Κατωκοπιάς - ΠΑΕΕΚ 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

 

 

Διαβαστε ακομη