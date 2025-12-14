Ξανά στο... κόλπο η ΠΑΕΕΚ με σπουδαίο διπλό επί της Δόξας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Αγωνιστική με πολλά «διπλά» και ισοπαλίες.
Με σπουδαία νίκη της ΠΑΕΕΚ εκτός έδρας επί της Δόξας ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας.
Ένα διπλό που ήταν το τέταρτο σε αυτή την στροφή, με την Κερυνειώτικη ομάδα να ανεβαίνει στους 20 βαθμούς και να πλησιάζει τις θέσεις ανόδου.
Από την άλλη η Δόξα, έχασε την ευκαιρία να σκαρφαλώσει στη 2η θέση και να πλησιάσει και την κορυφή, στην οποία παραμένει αήττητη η Νέα Σαλαμίνα.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 12.12.2025
Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα0-0
Σάββατο 13.12.2025
Αγία Νάπα - Εθνικός Λατσιών 2-0
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - Σπάρτακος 0-0
Ηρακλής Γερολάκκου - Ομόνοια 29Μ 0-0
Διγενής Μόρφου - ΑΕΖ 1-2
Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΣΙΛ 0-1
ΜΕΑΠ - Χαλκάνορας 1-2
Κυριακή 14.12.2025 (14:30)
Δόξα Κατωκοπιάς - ΠΑΕΕΚ 0-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: