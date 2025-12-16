ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χώρισαν και επίσημα ξανά οι δρόμοι Απόλλωνα και Αυγουστή

Με επίσημη ανακοίνωση επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» ανάμεσα σε Απόλλωνα και Αυγουστή.

Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε και επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Σωφρόνη Αυγουστή, βάζοντας τίτλους τέλους στην τρίτη του θητεία στον πάγκο της ομάδας.

Οι κυανόλευκοι ευχαρίστησαν τον Κύπριο τεχνικό για την άμεση ανταπόκρισή του στο κάλεσμα του συλλόγου τον περασμένο Δεκέμβριο, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη χρονική συγκυρία για την ομάδα.

Αναλυτικά:

«H Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Σωφρόνη Αυγουστή.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αυγουστή που για μία ακόμη φορά, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Απόλλωνα τον περασμένο Δεκέμβριο, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας σε μία πολύ δύσκολη χρονική περίοδο.

Ευχόμαστε στον Σωφρόνη Αυγουστή, κάθε επιτυχία τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.»

 

ΑΠΟΛΛΩΝ

