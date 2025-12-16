ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουντιάλ 2026: Στις 3/1 ξεκινάει η παγκόσμια περιοδεία του τροπαίου, σε 30 χώρες μέσα σε 150 ημέρες

Στις 3 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η έκτη περιοδεία του παγκοσμίου τροπαίου (FIFA World Cup Trophy Tour).

Η αρχή θα γίνει στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας,  ενώ στη συνέχεια το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα επισκεφθεί 30 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA σε 75 στάσεις και περισσότερες από 150 ημέρες περιοδείας, δίνοντας στους οπαδούς σε όλο τον κόσμο μια μοναδική ευκαιρία να δουν το πιο πολυπόθητο έπαθλο του ποδοσφαίρου.

Το τρόπαιο θα επισκεφθεί και τις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο  2026 και τις μελλοντικές χώρες που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών, συμπεριλαμβανομένων του Μαρόκου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Βραζιλίας. 

«Το Τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο ως το μεγαλύτερο σύμβολο στον αθλητισμό και η Coca-Cola είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες μάρκες στον κόσμο», δήλωσε ο Ρόμι Γκάι, γενικός διευθυντής επιχειρήσεων της FIFA.  

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ

