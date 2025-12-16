ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παυλίδης ξεπέρασε τον Νούνιες... και κυνηγάει Ντι Μαρία και Μήτρογλου

Ο Παυλίδης ξεπέρασε τον Νούνιες... και κυνηγάει Ντι Μαρία και Μήτρογλου

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, συνεχίζει τη διαδρομή του με τη Μπενφίκα γράφοντας ιστορία.

Ο 27χρονος Έλληνας διεθνής επιθετικός, με 19 γκολ σε 28 παιχνίδια αυτή τη σεζόν, είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα και ο σταρ της ομάδας, ενώ ετοιμάζεται να μπει, μετά από μόλις ενάμιση σεζόν στον σύλλογο, στα βιβλία της ιστορίας των κορυφαίων σκόρερ.

Προς το παρόν-όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα «A’ Bola»-, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός μπορεί να καυχηθεί ότι ξεπέρασε κάποιον που έφυγε από την Μπενφίκα για να φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ και άφησε 75 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του συλλόγου της Λισαβόνας. Τον Ουρουγουανό επιθετικό Ντάργουιν Νούνιες, ο οποίος, φορώντας τον αετό στο στήθος του, σε δύο σεζόν, έπαιξε 85 παιχνίδια και σκόραρε 48 γκολ (0,56 γκολ/παιχνίδι).

 Είναι ήδη πίσω από τον Παυλίδη, ο οποίος έφτασε ακριβώς τα 85 παιχνίδια και έφτασε το όριο των 49 γκολ για την Μπενφίκα (0,58 γκολ/παιχνίδι).

 Με τα τρία γκολ που σημείωσε ο Παυλίδης στον αγώνα εναντίον της Μορεϊρένσε την Κυριακή, στο πρωτάθλημα,  πέρασε στην 44η θέση του πίνακα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών για τον σύλλογο, με τα ίδια 49 γκολ με τον Μανουέλ ντα Κόστα, τον εκλιπόντα μέσο, μπροστά από τον Ντάργουιν Νούνιες και τον Πατσέκο, ο οποίος έχει επίσης πεθάνει.

 Ο 43ος στη λίστα, με 50 γκολ σε 132 αγώνες για την Μπενφίκα, είναι ο Λουίς Ξαβιέ, πρώην σκόρερ που επίσης δεν είναι πλέον μαζί μας, αλλά αμέσως μετά από αυτόν έρχονται πιο πρόσφατα και γνωστά ονόματα: Άνχελ Ντι Μαρία και Κώστας Μήτρογλου, με 51 και 52 γκολ για την Μπενφίκα, αντίστοιχα.

 Ξεπερνώντας τον Αργεντινό Ανχελ Ντι Μαρία θα μπει στη λίστα με τους 10 καλύτερους ξένους σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου- στο Νο 9 είναι ο Μήτρογλου-, μια λίστα με επικεφαλής τον Όσκαρ Καρντόζο με 171 γκολ σε 293 αγώνες.

Ο Παυλίδης είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος σκόρερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα με 13 γκολ.

 Ο Έλληνας επιθετικός έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι τον Ιούνιο του 2029 και προστατεύεται επίσης από ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

