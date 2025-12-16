Αποχωρεί το καλοκαίρι ο «αρχιτέκτονας» της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο Όλιβερ Γκλάσνερ πήρε την απόφαση να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Κρίσταλ Πάλας και να αποχωρήσει από τον σύλλογο το ερχόμενο καλοκαίρι.

Τους τελευταίους του μήνες στο «τιμόνι» της Κρίσταλ Πάλας φαίνεται πως διανύει ο Όλιβερ Γκλάσνερ!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 51χρονος Αυστριακός τεχνικός πήρε την απόφαση να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «αετούς» και να αποχωρήσει από τον σύλλογο ως ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μάλιστα, η διοίκηση του λονδρέζικου συλλόγου είναι ενήμερη για την απόφαση του προπονητή, έχοντας ήδη αρχίσει να ψάχνει τον διάδοχό του. Για την ώρα, ένα από τα ονόματα που εξετάζονται σοβαρά είναι εκείνο του Χοσέ Μπορδαλάς.

Ο Γκλάσνερ βρίσκεται στην Κρίσταλ Πάλας από τον Φεβρουάριο του 2024, έχοντας καθοδηγήσει την ομάδα σε συνολικά 87 παιχνίδια με απολογισμό 43 νίκες, 23 ισοπαλίες και 21 ήττες, οδηγώντας τον σύλλογο στους δύο πρώτους τίτλους στην ιστορία του στα μεγάλα «σαλόνια» του βρετανικού ποδοσφαίρου, στην κατάκτηση του FA Cup και του Community Shield!

 

sportfm.gr

 

