Αποχωρεί το καλοκαίρι ο «αρχιτέκτονας» της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ!

Τους τελευταίους του μήνες στο «τιμόνι» της Κρίσταλ Πάλας φαίνεται πως διανύει ο Όλιβερ Γκλάσνερ!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 51χρονος Αυστριακός τεχνικός πήρε την απόφαση να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «αετούς» και να αποχωρήσει από τον σύλλογο ως ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μάλιστα, η διοίκηση του λονδρέζικου συλλόγου είναι ενήμερη για την απόφαση του προπονητή, έχοντας ήδη αρχίσει να ψάχνει τον διάδοχό του. Για την ώρα, ένα από τα ονόματα που εξετάζονται σοβαρά είναι εκείνο του Χοσέ Μπορδαλάς.

Ο Γκλάσνερ βρίσκεται στην Κρίσταλ Πάλας από τον Φεβρουάριο του 2024, έχοντας καθοδηγήσει την ομάδα σε συνολικά 87 παιχνίδια με απολογισμό 43 νίκες, 23 ισοπαλίες και 21 ήττες, οδηγώντας τον σύλλογο στους δύο πρώτους τίτλους στην ιστορία του στα μεγάλα «σαλόνια» του βρετανικού ποδοσφαίρου, στην κατάκτηση του FA Cup και του Community Shield!

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Crystal Palace coach Oliver Glasner will not renew his contract with the club after the summer when his deal expires.



They are now in the planning phase of finding a new Head Coach to takeover from the 2026/27 season and have identified Getafe manager José… pic.twitter.com/O5fucBvdru — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 16, 2025

