Ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών στον δράστη της επίθεσης κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ

Δημοσιευτηκε:

Ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών στον δράστη της επίθεσης κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ για την κατάκτηση της Premier League τον περασμένο Μάιο.

Ο πλανήτης σοκαρίστηκε στις 26 Μαΐου του φετινού έτους, όταν στην παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση της Premier League στην Water Street ένας άνδρας όρμησε με το αυτοκίνητό του στο πλήθος που πανηγύριζε την επιτυχία των reds.

Ο 53χρονος με το όχημά του τραυμάτισε 27 ανθρώπους που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ δύο ακόμη βρέθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αγγλική δικαιοσύνη σχεδόν επτά μήνες μετά τιμώρησε τον δράστη, Πολ Ντόιλ, ο οποίος συμφώνα με πληροφορίες του BBC καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

