Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νίκησε με ανατροπή η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας

Οι γηπεδούχοι έκαναν... κουμάντο.

Η Αναγέννηση Δερύνειας στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας νίκησε με ανατροπή και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα. Η Ασπίς Πύλας άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό με πέναλτι του Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου και στο 47ο λεπτό η Αναγέννηση ισοφάρισε με αυτογκόλ του Χειμώνα. Το 2-1 διαμόρφωσε ο Αντρέας Ηλία στο 79ο λεπτό με πέναλτι.

Η Αναγέννηση έφθασε στους 29 βαθμούς και ακολουθεί με 28 βαθμούς η ΑΕΠ Πολεμιδιών, που σήμερα νίκησε με 3-0 την ΑΕΝ. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν Ερμής Αραδίππου 24 βαθμοί, Κέδρος 22, Εθνικός Άσσιας 21 και Ανόρθωση Μουτταγιάκας 20 βαθμούς.

Συνοπτικά τα σημερινά αποτελέσματα:

Ερμής Αραδίππου - Εθνικός Άσσιας 0-0

Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Κούρης Ερήμης 2-0

Αναγέννηση Δερύνειας - Ασπίς Πύλας 2-1

Άτλας Αγλαντζιάς - Οθέλλος Αθηαίνου 1-0

ΑΕΠ Πολεμιδιών - ΑΕΝ 3-0

ΠΟ Ορμήδειας - Ομόνοια Ψευδά 2-0

Κέδρος - ΘΟΪ Λακατάμιας 3-2

Ο αγώνας FC Λειβάδια - ΑΠΟΝΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή (14:30).

 

