Kαταγγελία κατά FIFA: Υπέρογκες τιμές εισιτηρίων «αποκλείει» άτομα με αναπηρία από το Μουντιάλ

Η FIFA βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φιλάθλων (Football Supporters Europe - FSE), η οποία κατηγορεί την παγκόσμια ομοσπονδία ότι με την πολιτική τιμολόγησης «αποκλείει» τους φιλάθλους με αναπηρία από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σε επιστολή προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, το Δίκτυο Φιλάθλων για την Αναπηρία και Ένταξη της FSE χαρακτήρισε τις τιμές των εισιτηρίων «υπερβολικές» και «απαγορευτικές», ζητώντας μείωση κόστους για τα ΑμεΑ, δωρεάν είσοδο για τους συνοδούς τους και διάλογο με τις οργανώσεις φιλάθλων ώστε «οι πολιτικές να είναι δίκαιες και πραγματικά συμπεριληπτικές».

Σύμφωνα με την FSE, τα εισιτήρια προσβασιμότητας δεν διατίθενται στην χαμηλότερη Κατηγορία 4, αλλά μόνο στις Κατηγορίες 1-3, γεγονός που σημαίνει ότι οι φίλαθλοι με αναπηρία θα πρέπει να πληρώσουν από 140 έως 450 δολάρια για έναν αγώνα της φάσης των ομίλων. Για τον τελικό, το φθηνότερο εισιτήριο προσβασιμότητας φτάνει τα 4.185 δολάρια -ποσό που χαρακτηρίστηκε «πρωτοφανές».

Η FSE υπενθύμισε ότι στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 τα εισιτήρια για ΑμεΑ κόστιζαν μόλις 10 ευρώ και περιλάμβαναν δωρεάν συνοδό. Αντίθετα, στο 2026 οι συνοδοί θα χρεώνονται, κάτι που η οργάνωση χαρακτήρισε «ακατανόητο» και «άδικο φόρο» που διπλασιάζει το κόστος και αποκλείει μεγάλο μέρος των φιλάθλων με αναπηρία.

Η επιστολή αναφέρεται και σε δηλώσεις του Ινφαντίνο το 2022 στη Ντόχα, όταν είχε πει «σήμερα νιώθω ανάπηρος», τονίζοντας ότι η σημερινή πολιτική τιμών δεν συνάδει με το πνεύμα ένταξης. Παράλληλα, η FSE καταγγέλλει ότι εισιτήρια προσβασιμότητας εμφανίζονται στην πλατφόρμα μεταπώλησης της FIFA σε τιμές έως και έξι φορές υψηλότερες.

Η FIFA, μέσω εκπροσώπου της, απάντησε ότι το μοντέλο τιμολόγησης «αντανακλά την υφιστάμενη πρακτική της αγοράς για μεγάλα αθλητικά και ψυχαγωγικά γεγονότα».

Πηγή: sport-fm.gr