Δέκα διαφορετικοί προπονητές, ίδια προβλήματα για τον Απόλλωνα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δέκα αλλαγές, ένα ερώτημα: Τι φταίει πραγματικά;

Η αποχώρηση του Σωφρόνη Αυγουστή από τον πάγκο του Απόλλωνα προστίθεται σε μια μακρά και ανησυχητική λίστα.

Από το 2022 μέχρι σήμερα, οι κυανόλευκοι έχουν αλλάξει προπονητή δέκα φορές, αριθμός που από μόνος του προκαλεί προβληματισμό. Ακόμη κι αν κάποιοι από αυτούς είχαν ρόλο υπηρεσιακού και για μικρό χρονικό διάστημα, το συνολικό μοτίβο παραμένει σοκαριστικό.

Ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι όλα ξεκίνησαν μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2022 με τον Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ, μια επιτυχία που αντί να αποτελέσει βάση σταθερότητας, σηματοδότησε την αρχή μιας περιόδου συνεχούς αστάθειας.

Η αλήθεια είναι πως η ευθύνη δεν βαραίνει αποκλειστικά τους προπονητές που πέρασαν από το Κολόσσι. Τα προβλήματα στον Απόλλωνα φαίνεται να είναι βαθύτερα και πολυεπίπεδα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για συνολικές αλλαγές και ξεκάθαρη ποδοσφαιρική κατεύθυνση.

 

 

