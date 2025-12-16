ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μόνο το φιλότιμο και η καλή προσπάθεια δεν ήταν αρκετή

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Έτσι δεν πήρε θετικό αποτελέσμα

Ότι πάλεψε και έπαιξε φιλότιμα στο παιχνίδι με την Πάφο και δυσκόλεψε την πρωτοπόρο είναι κάτι το θετικό για την Ένωση και είναι το μόνο που κρατάνε στο Παραλίμνι. Πλέον ακολουθεί άλλο ένα εντός έδρας παιχνίδι το Σάββατο με τον Ακρίτα.

13η ήττα σε 14 αγώνες

Απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η Πάφος η Ένωση ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ. Πάλεψε το παιχνίδι αλλά επί της ουσίας ηττήθηκε ξανά. Η ήττα από την Πάφο ήταν η 13η. Σε 14 παιχνίδια η Ένωση μετράει μία ισοπαλία και 13 ήττες, έχοντας την χειρότερη άμυνα και την χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος.

Ο κορυφαίος του πρώτου 

Στο πρώτο ημίχρονο ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Παναγιώτου κράτησε όρθια την Ένωση. Όπου και όταν χρειάστηκε πραγματοποίησε σωτήριες επεμβάσεις και κράτησε το μηδέν παθητικό. Στο β’ ημίχρονο φέρει ευθύνη για τα δύο γκολ που δέχθηκε με κεφαλιές αλλά τον άφησαν εκτεθειμένο και οι αμυντικοί του. Επιθετικά η Ένωση ήταν ανύπαρκτη.

