Σάλος στην Τουρκία με το στοιχηματικό σκάνδαλο - Νέες ποινές σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές

Συνεχίζει να ταράζει τα... θολωμένα νερά του τουρκικού ποδοσφαίρου το μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού, με την εμπλοκή εκατοντάδων παικτών, αλλά και δεκάδων διαιτητών.

Συγκεκριμένα, βαριές ποινές επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Τουρκίας στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό που διεξάγει εδώ και καιρό. Συνολικά 224 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 197 είναι ερασιτέχνες, καθώς και 24 διαιτητές, τιμωρήθηκαν με αποκλεισμούς που κυμαίνονται από 45 ημέρες έως έναν χρόνο.

Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσημα τις αποφάσεις της, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από εκτενή πειθαρχικό έλεγχο. Οι κυρώσεις βασίζονται στο Άρθρο 57 του Πειθαρχικού Κανονισμού και αφορούν ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ερασιτεχνικό καθεστώς αλλά συμμετέχουν ή δύνανται να συμμετέχουν σε επαγγελματικές διοργανώσεις, καθώς και παίκτες και διαιτητές των οποίων οι φάκελοι ερευνών έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

