Μαρκόσκι: «Πρέπει βελτίωση»

«Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα. Μπράβο και στους παίκτες μου για την προσπάθεια. Πρέπει να βλέπουμε τα θετικά και να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αντιμετωπίσαμε μία φορμαρισμένη ομάδα. Δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε καλά το ματς. Κάναμε πολλά ατομικά λάθη. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι σε κάποιες φάσεις. Μετά το 25΄, βελτιωθήκαμε σημαντικά και επιθετικά και αμυντικά. Είχαμε κάποιες προσπάθειες. Αλλάξαμε κάποια πράγματα, πήραμε πολλές μπάλες. Δεν είχαμε καθαρές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό. Βλέπω βελτίωση. Στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε κέρδος. Πρέπει να το πιστέψουμε παραπάνω»