Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «Alphamega»

Mε στόχο την τρίτη διαδοχική νίκη που θα την κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας, η Ομόνοια αντιμετωπίζει στη Λεμεσό την ΑΕΛ για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ προέβη σε μία αλλαγή στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με τον αγώνα με τον Ακρίτα, με τον Κουλιμπαλί που εξέτισε την τιμωρία του να επιστρέφει παίρνοντας τη θέση του Αγκουζούλ.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσος, Άιτινγκ, Εβάντρο, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Μαέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μιχαήλ, Κυριακίδης, Σίμιτς, Αγκουζούλ, Χαμάς, Κούσουλος, Μάριτς, Π. Ανδρέου, Εράκοβιτς, Ε. Ανδρέου, Χατζηγιοβάνης και Νεοφύτου.