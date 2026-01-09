ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σλοτ: «Δεν γνωρίζω τον Μαρτινέλι αλλά δείχνει καλός άνθρωπος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σλοτ: «Δεν γνωρίζω τον Μαρτινέλι αλλά δείχνει καλός άνθρωπος»

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για το σκηνικό έντασης που δημιουργήθηκε με τους παίκτης της Άρσεναλ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο Άρνε Σλοτ εξήγησε πως κατανοεί την συμπεριφορά του Μαρτινέλι και τόνισε πως αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.

«Δεν γνωρίζω τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι, αλλά δείχνει να είναι ένας καλός άνθρωπος.

Το πρόβλημα γι’ αυτόν και γενικότερα στο ποδόσφαιρο είναι ότι στα τελευταία λεπτά των αγώνων υπάρχει τόσο πολύ καθυστέρηση χρόνου, που κάποιες φορές μπορεί να εκνευριστείς όταν θέλεις να πετύχεις ένα γκολ και νιώθεις ότι ένας παίκτης προσποιείται πως είναι τραυματισμένος.

Είμαι 100% σίγουρος ότι αν γνώριζε ποια μπορεί να είναι η έκταση του τραυματισμού, δεν θα το έκανε».

 

SDNA

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

