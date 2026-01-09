Σλοτ: «Δεν γνωρίζω τον Μαρτινέλι αλλά δείχνει καλός άνθρωπος»

Ο Άρνε Σλοτ εξήγησε πως κατανοεί την συμπεριφορά του Μαρτινέλι και τόνισε πως αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.

«Δεν γνωρίζω τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι, αλλά δείχνει να είναι ένας καλός άνθρωπος.

Το πρόβλημα γι’ αυτόν και γενικότερα στο ποδόσφαιρο είναι ότι στα τελευταία λεπτά των αγώνων υπάρχει τόσο πολύ καθυστέρηση χρόνου, που κάποιες φορές μπορεί να εκνευριστείς όταν θέλεις να πετύχεις ένα γκολ και νιώθεις ότι ένας παίκτης προσποιείται πως είναι τραυματισμένος.

Είμαι 100% σίγουρος ότι αν γνώριζε ποια μπορεί να είναι η έκταση του τραυματισμού, δεν θα το έκανε».

SDNA