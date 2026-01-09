Οι παραλήπτες των Επάθλων και οι τιμηθέντες στη 53η Γιορτή Αρίστων της ΕΑΚ

Ξεχωριστή σημασία σε κάθε Γιορτή των Αρίστων, η οποία πραγματοποιείται από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) από το 1974, με σκοπό να τιμηθούν και να αναδειχθούν οι προσπάθειες των πρωταγωνιστών του κυπριακού αθλητισμού, είναι η παράδοση των Επάθλων και των τιμητικών βραβεύσεων.

Αυτό θα γίνει και φέτος, με ανθρώπους που αθλητισμού να βραβεύονται κατά τη 53η

Γιορτή των Αρίστων, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Η Γιορτή τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και θα αρχίσει στις 21:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ.

Η Γιορτή Αρίστων είναι ανοικτή για όλους, φίλους και συγγενείς των τιμηθέντων, αλλά και απλούς φιλάθλους, οι οποίοι μπορούν να κλείσουν θέση δωρεάν μέσω της Ticketmaster, στο https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7332

Σημαντικότατη συμβολή στη διεκπεραίωση της Γιορτής έχουν οι χορηγοί και υποστηρικτές της Οργάνωσης.

Την ΕΑΚ στηρίζει ως Μέγας Χορηγός η ΟΠΑΠ Κύπρου.

Χρυσοί Χορηγοί της ΕΑΚ για το 2026 είναι οι Unicars και Cytavision.

Χορηγοί είναι οι ERB CYPRIALIFE, Hercules και Υπεραγορές Άλφαμεγα.

Χορηγός φιλοξενίας το Altius Boutique Hotel.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υφυπουργείο Πολιτισμού στηρίζουν, μέσω της φιλοξενίας στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Πιο κάτω οι παραλήπτες των υπόλοιπων Επάθλων, η δράση των οποίων θα αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της Γιορτής των Αρίστων:

- Έπαθλο ΟΠΑΠ Ήθους και Προσφοράς «Ανδρέας Καμπανελλάρης»: Στον Χρίστο Πούλλακο, ο οποίος αφήνει τη δική του ιστορία στην κυπριακή πετόσφαιρα. Υπήρξε κορυφαίος πετοσφαιριστής, ενώ στη συνέχεια υπηρέτησε από άλλα πόστα το άθλημα.

- Έπαθλο UNICARS Μηχανοκίνητος Αθλητισμός: Στους Δημήτρη Παρέλλη και Ανδρέα Παπανδρέου που πήραν την πρώτη θέση στην κατηγορία RC4 στο Ράλι Ακρόπολις 2025.

- Έπαθλο UNICARS Ανερχόμενα Ταλέντα: Στην Άντρεα Παπακυριακού (τένις), η οποία βρίσκεται στο Νο56 στην ευρωπαϊκή κατάταξη Κ16, που αποτελεί την υψηλότερη θέση που βρέθηκε Κύπριος αθλητής, αυτής της κατηγορίας και στον Αναστάσιο Μαραθεύτη (σφυροβολία), ο οποίος έχει τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών και θα αγωνιστεί στα 16 του στο Ευρωπαϊκό Κ18.

- Έπαθλο Hercules «Καρολίνα Πελενδρίτου» Κορυφαίος Παρα-αθλητής: Στον Χρίστο Μισό. Ο Κύπριος τοξοβόλος με οπτική αναπηρία συνεχίζει να διαπρέπει, κατακτώντας μεταξύ άλλων το 2025 το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά-Τοξοβολίας.

- Έπαθλο ΟΠΑΠ «Στέλιος Κυριακίδης»: Στον Ηλία Χαραλάμπους. O Kύπριος προπονητής βρίσκεται τα τελευταία τρία χρόνια στην Ρουμανία, όπου έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα με την Στεάουα, την οποία οδήγησε και σε ευρωπαϊκές επιτυχίες.

- ΟΠΑΠ Μακρόχρονης και Εξαίρετης Προσφοράς: Στον Αντώνη Γιαννουλάκη, τον προπονητή του στίβου, υπό την επίβλεψη του οποίου έχουν διαπρέψει αρκετοί Κύπριοι και όχι μόνο αθλητές και αθλήτριες.

- Κορυφαίος προπονητής: Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Ο Ισπανός προπονητής οδήγησε το 2025 την Πάφο FC από επιτυχία σε επιτυχία, καθώς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ήρθε η ευρωπαϊκή πορεία στη League Phase του Champions League.

- Έπαθλο «Μαριάννα Ζαχαριάδη» του ΚΟΑ: Έπαθλο που απονέμεται κάθε χρόνο από τον ΚΟΑ και την Επιτροπή «Ισότητας των Φύλων στον Αθλητισμό» και φέτος δίνεται στην Έλενα Βασιλείου, που συνέβαλε στη σύσταση της γυναικείας καλαθοσφαίρισης, ενώ υπηρέτησε και σε άλλα πόστα το άθλημα.

Ειδικές και τιμητικές βραβεύσεις

Ακόμη η ΕΑΚ θα τιμήσει με Ειδική Βράβευση την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) για την επιτυχία της κυπριακής αποστολής στους 20ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ) που πραγματοποιήθηκαν στην Ανδόρα, όπου κατακτήθηκε η πρώτη θέση, για πρώτη φορά από το 2011 (σ.σ. τότε στο Λίχτενσταϊν). Συνολικά η κυπριακή αποστολή εξασφάλισε 108 μετάλλια.

Τιμητική διάκριση θα δοθεί στους Δημήτρη Δημητρίου και Πέτρο Σουτζιή. Στον τέως αντιπρόεδρο ΕΑΚ Δημήτρη Δημητρίου για την αξιέπαινη απόφασή του ώστε όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από το βιβλίο του, «Με τους θεούς του Ολύμπου!», να διατεθούν για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης Αθλητικών Συντακτών, το οποίο ο ίδιος είχε προτείνει σε Γενική Συνέλευση της ΕΑΚ. Στον δημοσιογράφο και μέλος της ΕΑΚ, Πέτρο Σουτζιή, ο οποίος από τον Ιούνιο του 2025 έχει αναλάβει την προεδρία του AUTOBEST, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου θεσμού δημοσιογράφων αυτοκινήτου στην Ευρώπη.

Special Olympics

Ως είθισται, η Γιορτή Αρίστων ανοίγει πάντα με την βράβευση των Special Olympics, σε μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή. Φέτος θα τιμηθούν οι Μιχάλης Δράκος και η Ιουστίνη Kowalska του Ιδρύματος Ενηλίκων ΑΜΕΑ «Ιασόνειο, χρώματα ζωής» στη Λάρνακα, για την πολυετή συμμετοχή τους στο MATP (Motor Activity Training Program) και ο Ξένιος Κακουρής του Κέντρου Απόστολος Παύλος στο Λιοπέτρι, για τη συνεχή και αδιάλειπτη συμμετοχή του στις επίσημες διοργανώσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών και συγκεκριμένα στο άθλημα της κολύμβησης.