Οι ημερομηνίες που θα παρουσιαστούν τα μονοθέσια της F1 του 2026

Η Formula 1 ανακοίνωσε τις ημέρες που θα παρουσιάσουν οι ομάδες τα καινούργια μονοθέσια του 2026

Η νέα σεζόν της Formula 1 είναι προ των πυλών και όλες οι ομάδες ετοιμάζουν το νέο μονοθέσιο, ενώ οι οδηγοί έχουν αρχίσει την προετοιμασία προκειμένου να ξανά βρουν τη φόρμα τους. Μερικοί κατασκευαστές έχουν μάλιστα ήδη αποκαλύψει στο κοινό τον ήχο του κινητήρα τους, ενώ άλλοι έχουν ανακοινώσει την ημερομηνία παρουσίασης του ανανεωμένου μονοθεσίου τους.

Πάρτε λοιπόν στυλό και χαρτί και αρχίστε να σημειώνεται. Υπάρχει όμως μια απουσία, καθώς η πρωταθλήτρια της περασμένης σεζόν McLaren, δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμα το πότε θα αποκαλύψει το πορτοκαλί μονοθέσιο και υπόσχεται πως θα το κάνει σύντομα.

Πρώτη λοιπόν θα παρουσιάσει η Red Bull, μαζί με τη δίδυμη εταιρία της, Racing Bulls. Οι δυο «ταύροι» θα κάνουν... ποδαρικό στις 15 Ιανουαρίου και θα δείξουν το όχημά τους που πλέον θα έχει κινητήρα Ford. Έπειτα ακολουθεί η Haas. Οι Αμερικανοί έχουν προγραμματίσει την παρουσίαση για τις 19 Ιανουαρίου, ενώ μια μέρα μετά ακολουθεί η νεοφώτιστη Audi. Σειρά παίρνει η Mercedes στις 22 Ιανουαρίου. Μια παρουσίαση που θα έχει ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται ένα από τα φαβορί για την επόμενη σεζόν. Μια μέρα αργότερα, Ferrari και Alpine θα δείξουν στο κοινό τα ανανεωμένα οχήματά τους και θα είναι οι τελευταίες ομάδες για τον Γενάρη.

Προχωράμε στις 3 Φεβρουαρίου, με την παρουσίαση μονοθεσίου της Williams, ενώ στις 8 του ίδιου μήνα ακολουθεί η «σταχτοπούτα» της Formula 1, Cadillac. Στις 9 Φεβρουαρίου σειρά παίρνει η δέκατη ομάδα του γκριντ, Aston Martin. Οι Βρετανοί είναι προς το παρόν οι τελευταίοι στην παρουσίαση, ενώ αυτό μπορεί να αλλάξει όταν ανακοινώσει την ημερομηνία η McLaren.

 

AUTO MOTO

