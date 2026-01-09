Η PGMOL επανεξετάζει το θέμα του ελέγχου ναρκωτικών στους διαιτητές της

Ο Κουτ τερμάτισε το συμβόλαιό του με την PGMOL για ανάρμοστη συμπεριφορά τον Δεκέμβριο του 2024 και το σώμα διαιτησίας του αγγλικού ποδοσφαίρου έχει έκτοτε ξεκινήσει μια επανεξέταση της θέσης του να μην ελέγχει κανέναν από τους υπαλλήλους του.

Η PGMOL, μαζί με την UEFA και τη FIFA, έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες του Κώδικα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), ενός διεθνούς προγράμματος ελέγχου που δεν ισχύει για τους διαιτητές αγώνων σε κανένα άθλημα.

Οι διαιτητές περιλαμβάνονται στον ορισμό του προσωπικού υποστήριξης αθλητών και δεν υπάρχει καμία διάταξη στον Κώδικα που να τους εμποδίζει να κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Αυτό σημαίνει ότι ο Κουτ ή οποιοσδήποτε από τους πρώην συναδέλφους του δεν έχει υποβληθεί σε απαιτήσεις ελέγχου ναρκωτικών, αλλά η θέση αυτή βρίσκεται υπό επανεξέταση.

Οι διεθνείς ομοσπονδίες ή τα διοικητικά όργανα είναι ελεύθερα να υπερβούν το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα για λόγους φήμης, πειθαρχικούς ή υγείας, αλλά αυτό είναι στη διακριτική τους ευχέρεια.

Η επίμονη χρήση ναρκωτικών από τον Κουτ περιγράφηκε στο Δικαστήριο του Νότιγχαμ την Πέμπτη, όταν του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με αναστολή δύο ετών, αφού δήλωσε ένοχος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας για την επιβολή της ποινής, η υπεράσπιση του Κουτ υπογράμμισε ότι είχε κάνει ενεργή χρήση κοκαΐνης μεταξύ 2019 και 2025. Η αστυνομία τον προειδοποίησε για κατοχή ναρκωτικών κατηγορίας Α κατά τη διάρκεια ερευνών στο σπίτι του τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους και ειπώθηκε ότι η χρήση κοκαΐνης είχε γίνει ένας «μηχανισμός αντιμετώπισης» για προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η εκτεταμένη περίοδος χρήσης ναρκωτικών κάλυπτε μια περίοδο που ο Κουτ εργαζόταν ως διαιτητής τόσο για την Premier League όσο και για την UEFA, μια καριέρα που διακόπηκε απότομα όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αποκαλούσε τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ «Γερμανό μ...», τον Νοέμβριο του 2024.

Η εφημερίδα Sun δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο στο οποίο ο Κουτ φέρεται να σνιφάρει μια λευκή σκόνη ενώ εργαζόταν ως διαιτητής VAR στο Euro 2024, στη Γερμανία. Ο Κουτ εργάστηκε ως διαιτητής της Premier League μεταξύ 2018 και 2024.

