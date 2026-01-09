Η Παρτίζαν δάνεισε λεφτά... στην Παρτίζαν για να περάσει έλεγχο της UEFA!

Είναι κάτι διαδεδομένο στο εξωτερικό κλαμπ να λειτουργούν ως ένας κοινός οργανισμός, με διαφορετικά τμήματα. Για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα έχει στο τιμόνι της, τον ίδιο άνθρωπο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Τον Ζοάν Λαπόρτα. Όπως και η Ρεάλ Μαδρίτης, τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Όπως επίσης και η Φενέρμπαχτσε και ούτω καθεξής.

Συχνά, τα τμήματα, μοιράζονται ένα κοινό ταμείο. Η ομάδα της Βαρκελώνης, πριν από μερικές ημέρες, δεν είχε αρκετά κεφάλαια διαθέσιμα για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του Κρις Σίλβα, καθώς τα προτιμήθηκε να διατεθούν περισσότερα χρήματα στο ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, στο Βελιγράδι και την Παρτίζαν, έλαβε χώρα ένα... δάνειο από τη μια ομάδα στην άλλη. Η Παρτίζαν, έδωσε δάνειο στην Παρτίζαν!

Τα χρήματα για τον έλεγχο της UEFA που θα... γυρίσουν έπειτα από πώληση

Η ποδοσφαιρική Παρτίζαν, είχε ανάγκη ένα ποσό της τάξεως των 1.500.000 ευρώ, για να περάσει έναν οικονομικό έλεγχο της UEFA, ο οποίος θα εξασφάλιζε ότι την επόμενη αγωνιστική περίοδο η ομάδα θα μπορούσε να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωστόσο, δεν υπήρχαν στα ταμεία του κλαμπ, αυτά τα χρήματα.

Παρά το γεγονός ότι σε τέτοιες περιστάσεις, οι ομάδες της Σερβίας, παίρνουν δάνειο από το κράτος, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίσταση, προτιμήθηκε μια άλλη τακτική! Η Παρτίζαν, πήρε δάνειο... από την μπασκετική Παρτίζαν, κάτι το οποίο φαντάζει σπάνιο στη χώρα.

Με επίσημη ενημέρωσή του, το τμήμα ποδοσφαίρου, ενημέρωσε για την εξέλιξη αυτή, υπογραμμίζοντας πως τα χρήματα θα επιστραφούν στο τμήμα μπάσκετ, με το που πωληθεί ο Ζοάο Γκριμάλντο στην Σπάρτα Πράγας.

