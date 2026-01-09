Λισάντρο Μαρτίνες: «Ξεχωριστή για εμένα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»
Ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του και τόνισε πόσο σημαντική είναι για εκείνον.
Ο Λισάντρο Μαρτίνες ανέφερε πως θέλει να γράψει ιστορία με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πως γνωρίζει τι εστί η ομάδα.
«Αυτός ο σύλλογος είναι ξεχωριστός για μένα. Παρακολούθησα όλους τους αγώνες της. Η ιστορία μιλά από μόνη της. Ελπίζω να γράψω το όνομά μου στην ιστορία αυτού του συλλόγου».
