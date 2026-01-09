Αναγκαστική αλλαγή και αγωνία για Σεμέδο

Στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσει σε αναγκαστική αλλαγή του Σεμέδο βρέθηκε ο Χένινγκ Μπεργκ στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι της Ομόνοιας με την ΑΕΛ στη Λεμεσό.

Ο Αφρικανός άσος των πρασίνων βρέθηκε στο έδαφος στο 27ο λεπτό και ζήτησε αμέσως αλλαγή με το ιατρικό τιμ του τριφυλλιού να περνά στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Σεμέδο αντικαταστάθηκε στο 29΄ από τον Χατζηγιοβάνη και αναμφίβολα στην Ομόνοια επικρατεί αγωνία και ελπίζουν πως ο τραυματισμός του δεν θα αποδειχθεί σοβαρός, δεδομένου ότι πρόκειται για τον παίκτη-σημείο αναφοράς στην επίθεση της ομάδας (15 γκολ και επτά ασίστ μέχρι τώρα στη σεζόν).