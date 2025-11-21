ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόλυτη προσήλωση και καμία υποτίμηση

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Ποια Ριέκα; Η προσοχή όλων στην ΑΕΚ είναι στραμμένη στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο ΓΣΠ.

Για την ομάδα της Λάρνακας προέχει το πρωτάθλημα και η προσπάθεια που γίνεται για αναρρίχηση στην κορυφή της βαθμολογίας, με την ΑΕΚ τη δεδομένη στιγμή να βρίσκεται στο -3 από το ρετιρέ. Οι κιτρινοπράσινοι δεν πρέπει να επηρεαστούν από τον αγώνα της επόμενης Πέμπτης στην Κροατία, καθότι σε μια τέτοια περίπτωση ενδεχομένως να πατήσουν την μπανανόφλουδα απέναντι σε μια ομάδα που έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία σε αυτές τις πρώτες 10 αγωνιστικές.

Σίγουρα η ΑΕΚ είναι το λογικό φαβορί της συνάντησης, όμως αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος το συγκρότημα του Ιδιάκεθ ήταν σε πολύ καλό φεγγάρι και πλέον καλείται να έχει ανάλογη συνέχεια σε Κύπρο και Ευρώπη. Είναι η 2η φορά φέτος που πάει στο ΓΣΠ, έχοντας όμως στην πρώτη επίσκεψη γνωρίσει την ήττα με 1-0 από την Ομόνοια.

Σημαντικές, για τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ, θεωρούνται οι επιστροφές των Καμπρέρα, Γκαρσία, Εκπολό και Σαμπορίτ. Το πιο πιθανό είναι πως οι τέσσερις προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές ή κάποιοι από αυτούς θα βρίσκονται στην αποστολή του αγώνα με τους μαυροπράσινους. Η τεχνική ηγεσία, όμως, θ’ αποφασίσει κατά πόσο και ποιοι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής. Ο Ροντέν δεν προλαβαίνει το παιχνίδι, ενώ εκτός πλάνων είναι και ο τιμωρημένος Ρομπέρζ. Ο Ισπανός τεχνικός δεν πρόκειται να προβεί σε rotation, ούτε να προφυλάξει παίκτες ενόψει Ριέκα.

 

